Cachorro perdido é encontrado em Rio Branco e mobiliza busca pelo dono

Um cachorro de pequeno porte foi encontrado no bairro Aviário, em Rio Branco, e agora mobiliza uma corrente nas redes sociais para localizar o dono. O animal, que é macho, foi resgatado na noite de sábado, por volta das 18h30.

De acordo com a publicação feita por voluntários, o cachorro está limpo, bem cuidado e é bastante dócil, o que levanta a suspeita de que tenha família e esteja perdido. A aparência e o comportamento indicam que ele não vive em situação de abandono.

Além disso, quem encontrou o animal afirma que ele demonstra estar acostumado com cuidados, reforçando a possibilidade de que esteja longe de casa há pouco tempo. A expectativa é que o tutor esteja à procura.

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Diante da situação, moradores e internautas passaram a compartilhar a imagem do cachorro para ampliar o alcance e ajudar na identificação da família. Casos como esse costumam ter desfecho positivo quando há mobilização rápida da comunidade.

Quem tiver informações sobre o possível dono ou reconhecer o animal pode entrar em contato pelo número (68) 99930-8961, falar com Juliane.

Compartilhar a informação pode ser essencial para que o cachorro volte para casa.