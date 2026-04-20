20/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Cachorro perdido é encontrado em Rio Branco e mobiliza busca pelo dono

Animal foi localizado no bairro Aviário e voluntários pedem ajuda para identificar o tutor

Por Redação ContilNet 20/04/2026 às 18:14
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Cachorro perdido é encontrado em Rio Branco e mobiliza busca pelo dono
Cachorro perdido é encontrado em Rio Branco/Foto: Reprodução

Um cachorro de pequeno porte foi encontrado no bairro Aviário, em Rio Branco, e agora mobiliza uma corrente nas redes sociais para localizar o dono. O animal, que é macho, foi resgatado na noite de sábado, por volta das 18h30.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com a publicação feita por voluntários, o cachorro está limpo, bem cuidado e é bastante dócil, o que levanta a suspeita de que tenha família e esteja perdido. A aparência e o comportamento indicam que ele não vive em situação de abandono.

Cachorro perdido é encontrado em Rio Branco e mobiliza busca pelo dono

Além disso, quem encontrou o animal afirma que ele demonstra estar acostumado com cuidados, reforçando a possibilidade de que esteja longe de casa há pouco tempo. A expectativa é que o tutor esteja à procura.

LEIA TAMBÉM:

Em 3 meses, gastos dos deputados do Acre poderiam sustentar quase 2 mil famílias

Justiça suspende show de Evoney Fernandes em município do Acre

Diante da situação, moradores e internautas passaram a compartilhar a imagem do cachorro para ampliar o alcance e ajudar na identificação da família. Casos como esse costumam ter desfecho positivo quando há mobilização rápida da comunidade.

Quem tiver informações sobre o possível dono ou reconhecer o animal pode entrar em contato pelo número (68) 99930-8961, falar com Juliane.

Compartilhar a informação pode ser essencial para que o cachorro volte para casa.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.