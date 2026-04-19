Veículo envolvido é um caminhão baú de pequeno porte quando motorista perdeu o controle da direção

Um acidente de grandes proporções foi registrado na madrugada deste domingo (19), na Estrada das Placas, no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco. Um caminhão fora de controle acabou causando uma sequência de danos, atingindo um carro estacionado, derrubando um poste de energia elétrica e invadindo um estabelecimento comercial.

De acordo com informações levantadas no local, o veículo envolvido é um caminhão baú de pequeno porte, modelo Iveco/Daily, de cor vermelha. Ele seguia no sentido bairro Tancredo Neves quando, por motivos ainda não esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção.

Antes de parar, o caminhão colidiu violentamente contra a traseira de um Renault Kwid prata que estava estacionado às margens da via. Em seguida, atingiu um poste de energia, que foi derrubado com o impacto, e só teve a trajetória interrompida após invadir um ponto comercial da região.

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Testemunhas informaram que duas pessoas estavam no caminhão no momento do acidente. Após a colisão, ambas deixaram o veículo, mas permaneceram nas proximidades até a chegada da polícia.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionada para atender a ocorrência. No entanto, não foi possível confirmar quem conduzia o caminhão no momento do acidente, e, diante da ausência de identificação do motorista, os ocupantes foram liberados.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) realizaram os procedimentos de análise no local. Após a perícia, o caminhão foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), onde ficará à disposição para as medidas administrativas cabíveis.

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