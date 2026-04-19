Professora morreu após complicações de cirurgia e familiares fazem campanha para custear traslado

A dor da perda agora se mistura à corrida contra o tempo. A família de Yasmin Nascimento da Silva Fraga, de 33 anos, está mobilizando uma campanha para conseguir trazer o corpo da jovem de volta ao Acre, onde será sepultada.

Natural do estado, Yasmin morava em Blumenau, onde atuava como pedagoga e professora de crianças com deficiência. Ela morreu na manhã de sexta-feira (17), após complicações no pós-operatório de uma cirurgia de pancreatite.

Diante dos custos elevados do traslado entre estados, a família iniciou um pedido de ajuda financeira para viabilizar o retorno do corpo. As doações estão sendo recebidas via Pix, por meio da chave (47) 99111-9450, em nome de um familiar.

A campanha segue aberta e qualquer contribuição pode ajudar a amenizar o peso financeiro neste momento de luto.