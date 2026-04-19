19/04/2026
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Família de acreana pede ajuda para trazer corpo após morte em SC

Professora morreu após complicações de cirurgia e familiares fazem campanha para custear traslado

Por Redação ContilNet 19/04/2026 às 10:31
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Família de acreana pede ajuda para trazer corpo após morte em SC
Família pede apoio para translado do corpo. — Foto: Arquivo pessoal

A dor da perda agora se mistura à corrida contra o tempo. A família de Yasmin Nascimento da Silva Fraga, de 33 anos, está mobilizando uma campanha para conseguir trazer o corpo da jovem de volta ao Acre, onde será sepultada.

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Natural do estado, Yasmin morava em Blumenau, onde atuava como pedagoga e professora de crianças com deficiência. Ela morreu na manhã de sexta-feira (17), após complicações no pós-operatório de uma cirurgia de pancreatite.

Família de acreana pede ajuda para trazer corpo após morte em SC

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Diante dos custos elevados do traslado entre estados, a família iniciou um pedido de ajuda financeira para viabilizar o retorno do corpo. As doações estão sendo recebidas via Pix, por meio da chave (47) 99111-9450, em nome de um familiar.

A campanha segue aberta e qualquer contribuição pode ajudar a amenizar o peso financeiro neste momento de luto.

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