Em sua primeira fala após assumir a função, a oficial destacou o compromisso com a população da região

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O Corpo de Bombeiros Militar do Acre apresentou oficialmente, nesta semana, a Capitã Laiza Mendonça Luz como nova subcomandante do 4º Batalhão, em Cruzeiro do Sul. A apresentação ocorreu durante a parada diária da unidade, conduzida pelo comandante, major Josadac Cavalcante.

Anteriormente lotada em Rio Branco, a oficial passa a integrar o efetivo no Vale do Juruá, reforçando as atividades operacionais e administrativas do batalhão com sua experiência profissional.

A Capitã Laiza ingressou na corporação em 2013 como aluna-soldado e, posteriormente, foi aprovada para o oficialato. Ao longo da carreira, já comandou o 8º Batalhão, no município de Xapuri, além de ter atuado como subcomandante do Colégio Militar Dom Pedro II, em Rio Branco, e em setores estratégicos como a Assessoria de Comunicação (ASCOM) e a Diretoria de Atividades Técnicas e Operacionais (DATOP).

Em sua primeira fala após assumir a função, a oficial destacou o compromisso com a população da região. “Chego ao 4º Batalhão com o intuito de somar, contribuir e dar continuidade ao trabalho de excelência que já é realizado, sempre com foco no atendimento à população cruzeirense e ao povo do Juruá”, afirmou.

Natural de Xapuri, a capitã revelou ainda estar conhecendo melhor a região e demonstrou entusiasmo com a nova missão. “Estou encantada com as maravilhas que tem aqui e as expectativas são as melhores para contribuir com o nosso trabalho”, completou.