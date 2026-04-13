Ex-prefeito afirma que nova iluminação representa avanço e melhora na qualidade de vida da população

⏱️ 1 min leitura

Um registro feito do alto chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (13). Durante um voo saindo de Rio Branco, o ex-prefeito da capital e pré-candidato ao governo do Acre, Tião Bocalom, compartilhou imagens da cidade totalmente iluminada com tecnologia LED e destacou o impacto da mudança na vida da população.

“Um avanço que muda a vida das pessoas”, diz Bocalom

Na publicação, feita pela manhã em seu perfil nas redes sociais, Bocalom classificou o momento como especial ao observar a capital acreana iluminada vista do alto.

“Hoje à noite, registrei um momento especial: Rio Branco totalmente iluminada com LED, um avanço que muda a vida das pessoas”, escreveu.

O registro reforça uma das principais pautas da gestão municipal recente, que investiu na modernização da iluminação pública com lâmpadas de LED, tecnologia considerada mais eficiente, econômica e segura.

LEIA TAMBÉM: Bocalom aparece em lavoura de café e destaca produção ao lado da esposa