Carlinhos Maia é multado em R$ 1 milhão; veja o motivo

Influenciador contesta valor e classifica decisão como "abuso de poder"

O influenciador digital Carlinhos Maia enfrenta um dos maiores entraves jurídicos de sua carreira. O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) confirmou a aplicação de uma multa de R$ 1 milhão contra o artista por uma infração ocorrida em outubro de 2025, na Área de Proteção Ambiental (APA) de Fernando de Noronha.

A penalidade foi motivada pela divulgação de vídeos em que pessoas de sua comitiva alimentavam aves silvestres durante um passeio de barco.

De acordo com o órgão ambiental, a conduta configura exploração de imagem de animais em situação de abuso, agravada pelo enorme alcance das redes sociais do influenciador, que possui mais de 35 milhões de seguidores.

De acordo com o portal TNH1, o valor da multa foi calculado com base na gravidade da infração, na relevância ambiental de Noronha e no potencial de incentivar comportamentos predatórios em áreas protegidas, além de considerar a alta capacidade financeira de Carlinhos Maia.

A defesa e o conflito com o ICMBio

Carlinhos Maia utilizou seus canais oficiais para rebater a decisão, afirmando que sua equipe já trabalha para reverter o que chamou de “absurdo”:

Alegação de Inocência: O influenciador sustenta que não alimentou os animais pessoalmente, apenas filmou o momento em que amigos deram um pedaço de camarão a uma ave.

Questionamento do Valor: Carlinhos aceita uma punição, mas considera o valor de R$ 1 milhão desproporcional. “Estão me pedindo 1 milhão porque fiz um Stories desse momento”, desabafou.

Recurso Judicial: A defesa do influenciador pretende recorrer ao Judiciário, alegando abuso de poder por parte do ICMBio. Ele sugeriu que preferiria doar o valor para melhorias na própria ilha em vez de pagar a multa.

Retirada do Conteúdo: Carlinhos afirmou que, assim que foi alertado pelo barqueiro sobre a proibição, apagou os vídeos imediatamente, mas a fiscalização já havia registrado a infração.

Resumo do caso: multa em Fernando de Noronha (Abril 2026)

Confira os detalhes técnicos da autuação ambiental:

Detalhe da Infração Informação Oficial Infrator Notificado Carlinhos Maia Órgão Autuador ICMBio Local do Evento Fernando de Noronha (APA) Data do Ocorrido 4 de outubro de 2025 Valor da Multa R$ 1.000.000,00 Motivação Jurídica Exploração de imagem e incentivo a condutas inadequadas

A polêmica levanta um debate necessário sobre a responsabilidade de grandes comunicadores em áreas de preservação. Segundo o levantamento do TNH1, o ICMBio reforça que a legislação é rígida para evitar que o turismo de massa altere o comportamento natural das espécies locais.

Enquanto Carlinhos Maia critica a falta de infraestrutura da ilha e a “perseguição” do órgão, especialistas ambientais defendem que a multa pedagógica serve para desestimular práticas que, embora pareçam inofensivas, prejudicam a biodiversidade de um dos ecossistemas mais sensíveis do Brasil.

O caso agora segue para as instâncias judiciais, onde será decidido se o valor milionário será mantido ou reduzido.