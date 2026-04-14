14/04/2026
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Demi Lovato canta com Joe Jonas e posa com Selena em show

Demi Lovato cantou com Joe Jonas e posou com Selena Gomez

Por Redação ContilNet 14/04/2026
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Demi Lovato canta com Joe Jonas e posa com Selena em show
Reprodução/Redes Sociais; Reprodução/Instagram @selenagomez

O primeiro show da “It’s Not That Deep Tour” em Orlando, nesta segunda-feira (13/04), foi muito além de uma simples apresentação musical. Demi Lovato, que não realizava uma turnê em grandes arenas desde 2018, transformou o palco em uma máquina do tempo, reunindo figuras centrais de sua trajetória para o delírio dos fãs que cresceram acompanhando o trio.

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“This Is Me” e a Volta de Camp Rock

Durante o show, Demi propôs uma dinâmica onde o público escolheria qual “era” da sua carreira ganharia um bloco especial. A vencedora foi a fase Camp Rock, e o que parecia ser apenas uma performance solo tornou-se um marco: Joe Jonas subiu ao palco de surpresa.

  • As Músicas: Juntos, os ex-namorados e eternos amigos cantaram o clássico “This Is Me” e a nostálgica “On The Line”, música que não performavam em dupla há mais de uma década.

  • Química: O entrosamento entre os dois provou que a relação amigável construída após o término em 2010 segue intacta em 2026.

Com informações do Metrópoles.

“Delena” vive: O abraço em Selena Gomez

Se no palco o clima era de celebração, nos bastidores e na plateia a emoção continuou. Selena Gomez foi flagrada visivelmente emocionada assistindo à apresentação da amiga de infância.

Após o show, as duas que já passaram por períodos de distanciamento público posaram juntas em uma foto que “quebrou” a internet, confirmando que a amizade está em sua melhor fase.

O Retorno Triunfal

A turnê promove o álbum lançado por Demi em 2025 e consolida seu retorno definitivo ao topo da música pop. Com uma produção impecável e vocais potentes, Lovato mostrou que, apesar de o álbum se chamar “It’s Not That Deep”, sua conexão com o público e com sua história é profunda e mais relevante do que nunca.

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