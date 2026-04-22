Tradicional em Rio Branco, Casa do Rio celebra mais um ano com grande evento

A Casa do Rio completa 7 anos em 2026 e a contagem regressiva já iniciou. O aniversário do espaço, marcado para o próximo dia 30 de maio, conta com diversas atrações e promete agitar o bairro da Base.

O primeiro lote de ingressos ainda está disponível, com passaporte promocional no valor de R$ 40. A expectativa é de que o evento reúna frequentadores antigos e novos públicos para celebrar mais um ciclo da Casa do Rio.

LEIA TAMBÉM: Izabel Dantas fala sobre cheia do Rio Acre e destaca pluralidade da Casa do Rio: “É resistência”

O evento conta com diversas atrações como o Bloco Sambase, Brunno Damasceno, Paulo Heverton, A Farra e DJ Marcelo Cordeiro.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo número (68) 99973-0598.

Veja mais

Izabel Dantas, proprietária da Casa do Rio, durante uma entrevista ao ContilNet no Carnaval 2026, ressaltou a felicidade de promover uma festa em sua comunidade. “Eu tô muito feliz de está aqui no meu bairro, na minha comunidade, trazendo essa festa tão incrível para os ‘baseanos’. A festa superou as expectativas! Quando eu convidei o Paulo Heverton, eu achei que ia ser uma coisa pequena, mas como tudo que a Casa do Rio faz, vira gigante”, destaca.

A Casa do Rio, após anos no mercado, é uma das paradas obrigatórias para os turistas que visitam o Acre. Izabel destacou, ainda, que 2026 será um ano cheio de coisas incríveis para a Casa.

“Hoje a Casa do Rio é referência turística no Acre, muitas marcas importantes estão aqui. 2026 vai ser um ano incrível. Muita coisa boa para vir. Nós temos muitas parcerias, como a Farra, Brunno Damasceno, Camile Castro e outros artistas. A Casa do Rio está com os melhores, com o que é mais legal, mais empolgante. A gente se conecta com os melhores”, disse.

Confira as atrações anunciadas: