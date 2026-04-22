A governadora do Acre, Mailza Assis, realizou uma visita institucional, na manhã desta quarta-feira, 22, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), onde foi recepcionada pelo titular da pasta, José Américo Gaia. O encontro marcou a apresentação oficial do planejamento estratégico da segurança pública para os primeiros 100 dias de gestão.

O planejamento estabelece medidas pontuais para fortalecer a atuação integrada das instituições que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre (Sisp), com foco na redução dos índices de criminalidade e na ampliação da sensação de segurança da população. O plano prevê 118 entregas entre os meses de abril e junho, com orçamento estimado em R$ 111,1 milhões.

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Mailza também destacou a importância de integrar as políticas públicas. “Com segurança, fica mais fácil trabalhar educação, saúde e assistência social. Segurança pública precisa ser prioridade. Vamos continuar avançando para garantir direitos, como o direito de ir e vir, e assegurar mais qualidade de vida para nossa sociedade”, concluiu.

De acordo com o secretário José Américo Gaia, o trabalho será intensificado em diversas frentes, especialmente no enfrentamento à violência contra a mulher, considerada uma das principais preocupações da atual gestão. “Estamos empenhados para atuar em todas as frentes de segurança, principalmente no combate à violência contra a mulher, uma grande preocupação do nosso governo”, destacou Gaia