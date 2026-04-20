China ameaça reagir se UE não mudar lei de cibersegurança

A China afirmou que poderá adotar contramedidas contra a União Europeia (UE) caso o bloco mantenha ou avance com mudanças em sua legislação de segurança cibernética que afetem empresas chinesas. A reação ocorre após a UE propor novas regras mais rígidas para o setor de tecnologia, com foco em fornecedores considerados de “alto risco”, o que pode atingir diretamente companhias do país asiático.

A declaração foi feita por autoridades chinesas em meio ao aumento das tensões comerciais e tecnológicas entre as duas potências. Segundo o governo chinês, as medidas discutidas pela União Europeia são vistas como discriminatórias e politicamente motivadas, além de representarem uma ameaça à concorrência internacional.

UE endurece regras e mira empresas estrangeiras

A União Europeia vem avançando em um pacote de medidas para reforçar a segurança digital do bloco. Entre as propostas está a exclusão de fornecedores considerados de risco de setores estratégicos, como redes de telecomunicações, energia, computação em nuvem e dispositivos médicos.

Além disso, a Comissão Europeia pretende criar uma espécie de “lista de alto risco”, que pode incluir empresas estrangeiras, especialmente aquelas ligadas à China. As regras fazem parte de uma revisão mais ampla das políticas de cibersegurança e refletem preocupações com possíveis ameaças à infraestrutura crítica e à soberania tecnológica do continente.

Outro ponto relevante é que a proposta transforma recomendações anteriores em medidas obrigatórias, o que pode acelerar a retirada de equipamentos de empresas chinesas das redes europeias, incluindo tecnologias ligadas ao 5G.

China reage e fala em medidas de resposta

Diante desse cenário, o governo chinês demonstrou forte preocupação. Autoridades afirmaram que as ações da União Europeia podem prejudicar empresas chinesas que atuam legalmente no mercado europeu e distorcer a concorrência global.

Segundo representantes do Ministério do Comércio da China, caso medidas consideradas discriminatórias sejam implementadas, o país não hesitará em adotar ações para proteger os interesses de suas empresas.

A China também reforçou que acompanha de perto as decisões da UE e defende que políticas de segurança não sejam utilizadas como ferramenta de protecionismo econômico.

Disputa vai além da tecnologia

O embate entre China e União Europeia vai além das questões técnicas e revela uma disputa geopolítica crescente. Nos últimos anos, a segurança cibernética deixou de ser apenas um tema ligado à tecnologia e passou a ocupar papel central nas estratégias de governo e nas relações internacionais.

Especialistas apontam que países têm adotado legislações mais rígidas para proteger dados, infraestruturas e sistemas digitais diante do aumento de ataques virtuais e riscos de espionagem.

Nesse contexto, decisões sobre fornecedores de tecnologia passam a envolver não apenas critérios técnicos, mas também fatores políticos e econômicos.

Impactos no comércio e no mercado global

A possível exclusão de empresas chinesas de mercados europeus pode gerar impactos significativos no comércio internacional. Isso porque companhias da China têm forte presença em setores estratégicos, especialmente em telecomunicações e infraestrutura digital.

Além disso, a adoção de medidas restritivas pode levar a uma escalada de retaliações comerciais, afetando cadeias globais de produção e investimentos.

Por outro lado, a União Europeia defende que as novas regras são necessárias para garantir a segurança de seus sistemas e reduzir dependências externas em áreas consideradas críticas.

Debate sobre soberania digital cresce

A discussão também está ligada ao conceito de soberania digital, que tem ganhado força em diferentes regiões do mundo. Governos buscam maior controle sobre dados, infraestrutura e tecnologias estratégicas, reduzindo a dependência de fornecedores estrangeiros.

No caso da União Europeia, essa estratégia inclui a revisão de leis, a criação de mecanismos de certificação de segurança e o fortalecimento da proteção de dados e redes.

Já a China, por sua vez, possui um modelo próprio de controle e regulação da internet, com forte atuação estatal na supervisão do ambiente digital e na definição de políticas de segurança cibernética.

Tendência é de aumento das tensões

A tendência é que as tensões entre China e União Europeia aumentem nos próximos meses, especialmente à medida que as novas regras avancem no bloco europeu. A proposta ainda precisa passar por aprovação dos países-membros e do Parlamento Europeu, mas já sinaliza uma mudança importante na política tecnológica da região.

Caso as medidas sejam implementadas sem alterações, a possibilidade de retaliação por parte da China pode abrir um novo capítulo nas disputas comerciais globais, com impactos que vão além da tecnologia e podem atingir diferentes setores da economia.

Dessa forma, o cenário reforça como a segurança cibernética se tornou um dos principais campos de disputa entre grandes potências, influenciando decisões políticas, econômicas e estratégicas em escala global.