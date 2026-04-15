PF prendeu casal Chrys Dias e Débora Paixão em condomínio

O cerco da Polícia Federal contra a estrutura financeira do MC Ryan SP alcançou nomes de peso do Instagram nesta quarta-feira (15/04). Chrys Dias, que se denomina empresário de Ryan, e sua esposa Débora Paixão, foram detidos sob a acusação de serem “financiadores relevantes” de um sistema que movimentou cifras astronômicas.
A Conexão “Casal Imports” e Rifas Digitais
Segundo os documentos da investigação conduzida pela 5ª Vara Federal de Santos, o casal utilizava a empresa Casal Imports para injetar recursos no esquema criminoso.
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O Método: A PF sustenta que o dinheiro era oriundo de rifas digitais e sorteios online, sendo posteriormente transferido para empresas ligadas ao funkeiro para ocultar a origem dos ativos.
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Vínculo Profissional: Chrys Dias é amigo íntimo de Ryan e gerenciava a carreira de diversos artistas e influenciadores, utilizando sua base de 15 milhões de seguidores para dar aparência de legalidade aos negócios.
Com informações do Metrópoles.
Ostentação e Polêmicas
Chrys Dias já havia sido notícia no ano passado após um incidente com uma Ferrari SUV Purosangue, que precisou ser devolvida à marca após uma polêmica de aquisição. O estilo de vida luxuoso, compartilhado diariamente nas redes sociais, é agora visto pela PF como um subproduto da lavagem de dinheiro vinda do tráfico internacional de drogas.
Status da Operação Narco Fluxo
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Prisões Confirmadas: Além do casal, permanecem detidos MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Sousa (dono da Choquei).
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Bloqueio de Bens: A justiça mantém o congelamento de R$ 2,2 bilhões em ativos dos investigados.
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Defesa: Os advogados de Chrys e Débora ainda não foram localizados para comentar as acusações. A defesa de MC Ryan reitera a “absoluta integridade” do cantor e afirma que todos os valores possuem origem comprovada.