PF prendeu casal Chrys Dias e Débora Paixão em condomínio

O cerco da Polícia Federal contra a estrutura financeira do MC Ryan SP alcançou nomes de peso do Instagram nesta quarta-feira (15/04). Chrys Dias, que se denomina empresário de Ryan, e sua esposa Débora Paixão, foram detidos sob a acusação de serem “financiadores relevantes” de um sistema que movimentou cifras astronômicas.

A Conexão “Casal Imports” e Rifas Digitais

Segundo os documentos da investigação conduzida pela 5ª Vara Federal de Santos, o casal utilizava a empresa Casal Imports para injetar recursos no esquema criminoso.

O Método: A PF sustenta que o dinheiro era oriundo de rifas digitais e sorteios online, sendo posteriormente transferido para empresas ligadas ao funkeiro para ocultar a origem dos ativos.

Vínculo Profissional: Chrys Dias é amigo íntimo de Ryan e gerenciava a carreira de diversos artistas e influenciadores, utilizando sua base de 15 milhões de seguidores para dar aparência de legalidade aos negócios.

Com informações do Metrópoles.

Ostentação e Polêmicas

Chrys Dias já havia sido notícia no ano passado após um incidente com uma Ferrari SUV Purosangue, que precisou ser devolvida à marca após uma polêmica de aquisição. O estilo de vida luxuoso, compartilhado diariamente nas redes sociais, é agora visto pela PF como um subproduto da lavagem de dinheiro vinda do tráfico internacional de drogas.

Status da Operação Narco Fluxo