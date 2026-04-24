A sensação é de inverno antecipado, mas os números mostram outra realidade: apesar das chuvas quase diárias, o volume acumulado em abril ainda não atingiu a média esperada em grande parte do Acre. A análise é do pesquisador climático Davi Friale, publicada no portal “O Tempo Aqui”, que aponta um padrão curioso: muita frequência de chuva, mas com baixa intensidade.

“O mês de abril de 2026 tem sido com chuvas quase todos os dias no Acre, porém, na maior parte do estado, tais chuvas ainda não atingiram a média climatológica do mês”, explica o especialista.

Na capital, o cenário ilustra bem essa tendência. “Em Rio Branco, por exemplo, até às 12h desta quinta-feira (23), já havia chovido 163,6 mm, ou seja, 80,1% da média de abril, que é 204,3 mm, conforme dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia”, detalha.

Mesmo com o acumulado abaixo do esperado, o número de dias chuvosos chama atenção. “Na capital, já são 17 dias com chuva igual ou superior a 1,0 mm, sendo que a média é de 13 dias”, destaca Friale, evidenciando que as precipitações têm sido mais frequentes do que o normal.

LEIA TAMBÉM: Quinta será de sol entre nuvens e pancadas de chuva em todo o Acre

Esse comportamento climático resulta em uma combinação típica da região nesta época: pancadas de chuva intercaladas com períodos de calor intenso e abafado, aumentando a sensação térmica ao longo do dia.