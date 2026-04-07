Colisão entre carro e moto deixa jovem em estado grave em Rio Branco

📸 Foto: ContilNet

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Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma jovem em estado grave na noite desta terça-feira (7), no cruzamento das ruas Pernambuco com Minas Gerais, no bairro Preventório, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, o motociclista Vitor trafegava em uma motocicleta modelo Titan, de cor azul, acompanhado de Ana Paula Pereira dos Santos, de 19 anos, quando, supostamente, a via preferencial em que seguiam foi invadida por uma caminhonete modelo Hilux, de cor cinza.

Com o forte impacto da colisão, Ana Paula foi arremessada a cerca de três metros de altura, caindo violentamente contra o asfalto. Ela sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza grave e precisou ser entubada ainda no local pela equipe de socorro. Já o condutor da motocicleta sofreu apenas escoriações pelo corpo.

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Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos e estabilização, a jovem foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados e entregues aos proprietários.