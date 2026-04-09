Colisão entre três veículos deixa rastro de destruição na BR-317

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Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na tarde desta quinta-feira (9), na BR-317, no trecho entre os municípios de Epitaciolândia e Rio Branco, nas proximidades do km 20, em um ponto conhecido pela presença de quebra-molas.

De acordo com informações preliminares repassadas por testemunhas, a colisão teve início quando um Toyota Corolla Cross reduziu a velocidade ao se aproximar do redutor. Logo atrás, um Chevrolet Onix acabou atingindo a traseira do veículo. Há suspeita de que o condutor do Onix tenha cochilado ao volante, hipótese que ainda não foi confirmada oficialmente.

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Com a força do impacto, o Onix perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma Chevrolet Spin, que trafegava no sentido oposto da rodovia.

Imagens feitas no local evidenciam a gravidade do acidente, com danos significativos nos veículos envolvidos. O Corolla Cross ficou com a parte traseira destruída, enquanto o Onix apresentou grande avaria na dianteira. Destroços ficaram espalhados pela pista, aumentando o risco para outros condutores.

Até o momento, não há registro oficial da ocorrência por parte das autoridades. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar informaram que não foram acionados. A PM destacou ainda que, por se tratar de uma rodovia federal, o atendimento é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Também não há confirmação sobre o estado de saúde dos ocupantes dos veículos. As informações disponíveis até agora são baseadas exclusivamente em relatos de testemunhas que presenciaram o acidente.