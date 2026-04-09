Homem morre após sofrer descarga elétrica enquanto consertava mergulhão

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia Civil do município de Bujari

⏱️ 1 min leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

Vanderli Ferreira do Nascimento, de 48 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica na tarde desta quinta-feira (9), em uma propriedade rural localizada na Colônia Moacir, às margens da BR-364, no Ramal Copaíba, km 64, antes da Escola Paraíso, no município de Bujari, interior do Acre.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o colono realizava um reparo em um mergulhão — equipamento utilizado para captação de água — em uma fonte natural, quando acabou sendo atingido por uma forte descarga elétrica. Com o impacto, Vanderli caiu ao lado do manancial.

LEIA TAMBÉM: Homem morre após grave acidente com motocicleta em Brasiléia

O corpo foi encontrado por uma moradora da região, que ao se dirigir até a vertente percebeu que o homem já não apresentava sinais vitais. Ela acionou outros moradores da localidade, que comunicaram o ocorrido às autoridades.

Circunstâncias do acidente serão apuradas

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local, realizou o isolamento da área e aguardou a chegada da perícia técnica. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia Civil do município de Bujari.