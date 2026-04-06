Com chegada do Podemos, chapa de Thor já tem 7 partidos aliados; veja

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A entrada do Podemos na chapa encabeçada pelo pré-candidato ao Governo do Acre, Thor Dantas (PSB), ampliou o arco de alianças e levou o grupo a somar sete partidos. A articulação fortalece a composição política em torno da candidatura do médico para as eleições de 2026.

O responsável pela aproximação com o Podemos foi o ex-governador Jorge Viana, que disputa uma vaga ao Senado na mesma chapa. A negociação ocorreu em Brasília, em conjunto com a direção nacional da sigla. Viana também atua na filiação de novos nomes ao partido visando o pleito.

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Além do Podemos, a aliança de Thor reúne PSB, PT, PV, PCdoB, Rede e PSOL, formando um bloco de partidos do campo progressista.

Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (6), Thor também confirmou que Inácio Moreira, recém-filiado ao PSOL, será o segundo candidato ao Senado na chapa.

Ao comentar a ampliação da aliança, o pré-candidato destacou o crescimento do grupo e o impacto político da nova composição.

“São sete partidos confirmados já e contando. É um dos maiores campos que a gente tem no campo progressista. Estamos muito animados de trazer o debate da qualidade para essa eleição, de fazer a população perceber que o melhor é possível e que a gente precisa reencontrar no nosso Acre a capacidade de diálogo, de planejamento e de execução de políticas públicas de qualidade”, afirmou.

Sobre a chegada do Podemos, Thor disse que a entrada da sigla contribui para ampliar o tempo de televisão e a estrutura partidária da campanha.

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“O Podemos é mais um partido, é um arco de aliança que cresce, se amplia. É tempo de televisão, é tempo partidário, é muito bem-vindo um partido a mais”, declarou.

A chapa majoritária é formada por Thor Dantas na disputa pelo governo e pelos candidatos ao Senado Jorge Viana e Inácio Moreira.