Com entrada gratuita, Maria Cândida palestra em Tarauacá e Rio Branco

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A jornalista Maria Cândida está no Acre para ministrar palestras nas edições do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, com o tema Liderança Feminina, realizadas em Tarauacá e Rio Branco.

A iniciativa é uma ação do governo do Estado, por meio da Secretaria de Governo (Segov), e tem como objetivo de fortalecer o protagonismo social e desenvolvimento humano.

A programação é aberta ao público e deve reunir lideranças comunitárias, profissionais de diversas áreas e mulheres interessadas em fortalecer a atuação. As palestras serão realizadas no dia 8 de abril, em Tarauacá, no Ginásio Ruynet Lima de Matos, às 17h30, e no dia 9 de abril, em Rio Branco, no auditório do Detran-AC, também às 17h30. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Quem é Maria Cândida

A jornalista tem mais de 30 anos de carreira como comunicadora e atualmente dedica-se a ministrar palestras sobre temas femininos. Durante as palestras, a comunicadora destaca a importância de ressignificar o conceito de liderança e incentivar o protagonismo feminino desde a base.

“Nesta palestra, convido as mulheres a fazer uma reflexão profunda sobre liderança. Durante muito tempo, a gente acreditou que liderança é ocupar um cargo alto, ser chefe, mandar em equipes. Mas liderança, na verdade, começa muito antes disso: começa quando uma mulher percebe que a voz dela importa”, disse a jornalista à Agência de Notícias do Acre.

Segundo o portal governamental, a palestrante também compartilha experiências pessoais ao longo da carreira. “A palestra reúne dados, história e também a minha trajetória pessoal. Relato momentos da minha carreira no jornalismo e como fui entendendo que liderança também é ter coragem de abrir caminhos para outras mulheres”, disse.

Por meio do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, custeado com recursos de emendas parlamentares, já estiveram no Acre, para ministrar palestras, nomes como o ex-jogador Zico, em Rio Branco; a ex-atleta Hortência Marcari, em Sena Madureira; o Coronel do Bope, André Batista, em Brasiléia; e o paratleta Fernando Fernandes, em Cruzeiro do Sul, além de Joseane Correa. Agora, é a vez de Maria Cândida levar sua palestra ao público acreano, em duas apresentações.