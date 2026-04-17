Concurso INSS: saiba onde há mais vacâncias e chances de chamada

A preparação para o Concurso INSS ganhou um novo componente estratégico: o mapa de vacâncias. Enquanto o edital segue em análise pelo Governo Federal, dados extraídos do Portal de Dados Abertos revelam que a distribuição de cargos vagos é extremamente desigual entre as regiões do país.
O Distrito Federal desponta como o local com maior rotatividade, acumulando cerca de 90% das saídas de servidores no cargo de técnico nos últimos anos.
Como a seleção tradicionalmente adota o modelo de inscrição por Gerência-Executiva (GEX), identificar os locais com maior déficit de pessoal é fundamental para quem deseja aumentar as probabilidades de ser convocado dentro do prazo de validade.
De acordo com o portal Folha Q Concursos, a reposição de servidores é urgente para evitar o colapso no atendimento previdenciário, e as regiões com maior volume de desligamentos tendem a liderar as convocações de excedentes.
Por que o Distrito Federal lidera as vacâncias?
O alto índice de cargos vagos no DF para o Concurso INSS explica-se por fatores estruturais da capital:
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Mobilidade para Outros Órgãos: Muitos técnicos utilizam o INSS como “concurso escada”, migrando para órgãos federais com salários superiores localizados em Brasília.
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Aposentadorias em Massa: A concentração de servidores antigos na capital federal resulta em um fluxo contínuo de aposentadorias, deixando postos de atendimento descobertos.
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Modelo Regionalizado: Ao escolher a GEX no ato da inscrição, o candidato fica vinculado àquela região; portanto, áreas com alto turnover (rotatividade) giram a lista de aprovados mais rapidamente.
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Necessidade de Reposição: O volume de saídas é o principal indicativo para o Ministério da Gestão liberar a abertura de novas vagas imediatas.
Veja os números:
Técnico do seguro social (nível médio):
- Distrito Federal: 11.155 saídas (89,9% do total)
Analista do seguro social (nível superior):
- Distrito Federal: 383 saídas (71,7% do total)
O volume expressivo está diretamente ligado ao fato de Brasília concentrar a Administração Central do INSS, reunindo diversas áreas estratégicas e administrativas da autarquia.
Com isso, a capital federal desponta como a região com maior probabilidade de oferta de vagas e convocações em um novo edital.
Outros estados também registram saídas; veja os números!
Apesar da forte concentração no DF, outras regiões também acumulam desligamentos e podem ter mais oportunidades em um próximo concurso INSS.
No caso dos técnicos, destacam-se:
- Pernambuco: 449 saídas
- Santa Catarina: 276
- São Paulo: 269
- Minas Gerais: 164
- Rio deJaneiro: 85
Para analista, os números são menores e mais distribuídos:
- São Paulo: 40
- Pernambuco: 37
- Santa Catarina: 34
- Minas Gerais: 28
- Rio de Janeiro: 12
Ainda assim, nenhuma dessas localidades se aproxima do volume registrado no Distrito Federal.
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INSS acumula mais de 23 mil cargos vagos
O cenário de vacâncias ajuda a explicar a pressão por um novo concurso INSS.
Atualmente, o instituto acumula 23.404 cargos vagos, sendo:
- 20.815 para técnico; e
- 2.589 para analista
No caso dos técnicos, mais de 60% dos cargos estão desocupados, o que impacta diretamente o atendimento à população.
Além disso, o último concurso para técnico teve sua validade encerrada em maio de 2025, impedindo novas convocações desde então.
Novo concurso INSS pode ter 8,5 mil vagas
Com um grande déficit, o INSS já solicitou autorização para um novo concurso com 8.500 vagas, distribuídas da seguinte forma:
- 7 mil para técnico do seguro social; e
- 1.500 para analista do seguro social
Sem resposta do Ministério da Gestão até o momento, a autarquia estuda repetir o pedido em 2026.
A expectativa é de que, uma vez autorizado, o novo edital priorize justamente as regiões com maior número de vacâncias — cenário em que o Distrito Federal aparece como o principal destaque.
Das carreiras solitadas, o cargo de técnico, de nível médio, é o mais aguardado. O último concurso teve seu prazo de validade expirado em maio de 2025, após prorrogação, e, desta forma, a autarquia não pode mais nomear aprovados.
O cargo de técnico do seguro social proporciona uma remuneração inicial que ultrapassa os R$7 mil, considerando vencimento básico, gratificações e auxílio-alimentação.
Esse valor é composto por:
- vencimento básico: R$723,83
- Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$1.158,13
- Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$4.161 e
- auxílio-alimentação.
O auxílio-alimentação pago aos servidores federais é de R$1.192.
Raio-X das Oportunidades: Concurso INSS (Abril 2026)
Confira os dados que influenciam a estratégia de inscrição:
|Região / GEX
|Percentual de Saídas (Técnico)
|Chance de Convocação
|Nível de Escolaridade
|Distrito Federal
|~ 90%
|Muito Alta
|Nível Médio
|Sudeste (SP/RJ)
|Médio-Alto
|Alta
|Nível Médio
|Nordeste
|Moderado
|Média
|Nível Médio
|Sul / Centro-Oeste
|Estável
|Moderada
|Nível Médio
|Norte
|Em crescimento
|Alta em polos remotos
|Nível Médio
A escolha da Gerência-Executiva é tão importante quanto a nota na prova objetiva. Segundo o levantamento do Direção Concursos, candidatos que optam por regiões com histórico de muitas vacâncias, como o DF, costumam ver a lista de espera andar com mais agilidade. Com o Concurso INSS no radar de prioridades do governo para 2026, entender a logística de desligamentos permite que o concurseiro antecipe sua decisão estratégica, focando não apenas onde quer morar, mas onde o órgão mais precisa desesperadamente de novos servidores para manter a engrenagem previdenciária funcionando.