17/04/2026
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Concurso INSS: saiba onde há mais vacâncias e chances de chamada

Distrito Federal concentra quase 90% das saídas de técnicos nos últimos anos

Por Redação ContilNet 17/04/2026
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Concurso INSS: saiba onde há mais vacâncias e chances de chamada
Foto: Reprodução

A preparação para o Concurso INSS ganhou um novo componente estratégico: o mapa de vacâncias. Enquanto o edital segue em análise pelo Governo Federal, dados extraídos do Portal de Dados Abertos revelam que a distribuição de cargos vagos é extremamente desigual entre as regiões do país.

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O Distrito Federal desponta como o local com maior rotatividade, acumulando cerca de 90% das saídas de servidores no cargo de técnico nos últimos anos.

Como a seleção tradicionalmente adota o modelo de inscrição por Gerência-Executiva (GEX), identificar os locais com maior déficit de pessoal é fundamental para quem deseja aumentar as probabilidades de ser convocado dentro do prazo de validade.

De acordo com o portal Folha Q Concursos, a reposição de servidores é urgente para evitar o colapso no atendimento previdenciário, e as regiões com maior volume de desligamentos tendem a liderar as convocações de excedentes.

Por que o Distrito Federal lidera as vacâncias?

O alto índice de cargos vagos no DF para o Concurso INSS explica-se por fatores estruturais da capital:

  • Mobilidade para Outros Órgãos: Muitos técnicos utilizam o INSS como “concurso escada”, migrando para órgãos federais com salários superiores localizados em Brasília.

  • Aposentadorias em Massa: A concentração de servidores antigos na capital federal resulta em um fluxo contínuo de aposentadorias, deixando postos de atendimento descobertos.

  • Modelo Regionalizado: Ao escolher a GEX no ato da inscrição, o candidato fica vinculado àquela região; portanto, áreas com alto turnover (rotatividade) giram a lista de aprovados mais rapidamente.

  • Necessidade de Reposição: O volume de saídas é o principal indicativo para o Ministério da Gestão liberar a abertura de novas vagas imediatas.

Veja os números:

Técnico do seguro social (nível médio):

  • Distrito Federal: 11.155 saídas (89,9% do total)

Analista do seguro social (nível superior):

  • Distrito Federal: 383 saídas (71,7% do total)

O volume expressivo está diretamente ligado ao fato de Brasília concentrar a Administração Central do INSS, reunindo diversas áreas estratégicas e administrativas da autarquia.

Com isso, a capital federal desponta como a região com maior probabilidade de oferta de vagas e convocações em um novo edital.

Outros estados também registram saídas; veja os números!

Apesar da forte concentração no DF, outras regiões também acumulam desligamentos e podem ter mais oportunidades em um próximo concurso INSS.

No caso dos técnicos, destacam-se:

  • Pernambuco: 449 saídas
  • Santa Catarina: 276
  • São Paulo: 269
  • Minas Gerais: 164
  • Rio deJaneiro: 85

Para analista, os números são menores e mais distribuídos:

  • São Paulo: 40
  • Pernambuco: 37
  • Santa Catarina: 34
  • Minas Gerais: 28
  • Rio de Janeiro: 12

Ainda assim, nenhuma dessas localidades se aproxima do volume registrado no Distrito Federal.

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INSS acumula mais de 23 mil cargos vagos

O cenário de vacâncias ajuda a explicar a pressão por um novo concurso INSS.

Atualmente, o instituto acumula 23.404 cargos vagos, sendo:

  • 20.815 para técnico; e
  • 2.589 para analista

No caso dos técnicosmais de 60% dos cargos estão desocupados, o que impacta diretamente o atendimento à população.

Além disso, o último concurso para técnico teve sua validade encerrada em maio de 2025, impedindo novas convocações desde então.

Novo concurso INSS pode ter 8,5 mil vagas

Com um grande déficit, o INSS já solicitou autorização para um novo concurso com 8.500 vagas, distribuídas da seguinte forma:

  • 7 mil para técnico do seguro social; e
  • 1.500 para analista do seguro social

Sem resposta do Ministério da Gestão até o momento, a autarquia estuda repetir o pedido em 2026.

A expectativa é de que, uma vez autorizado, o novo edital priorize justamente as regiões com maior número de vacâncias — cenário em que o Distrito Federal aparece como o principal destaque.

Das carreiras solitadas, o cargo de técnico, de nível médio, é o mais aguardado. O último concurso teve seu prazo de validade expirado em maio de 2025, após prorrogação, e, desta forma, a autarquia não pode mais nomear aprovados.

O cargo de técnico do seguro social proporciona uma remuneração inicial que ultrapassa os R$7 mil, considerando vencimento básico, gratificações e auxílio-alimentação.

Esse valor é composto por:

  • vencimento básico: R$723,83
  • Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$1.158,13
  • Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$4.161 e
  • auxílio-alimentação.

auxílio-alimentação pago aos servidores federais é de R$1.192.

Raio-X das Oportunidades: Concurso INSS (Abril 2026)

Confira os dados que influenciam a estratégia de inscrição:

Região / GEX Percentual de Saídas (Técnico) Chance de Convocação Nível de Escolaridade
Distrito Federal ~ 90% Muito Alta Nível Médio
Sudeste (SP/RJ) Médio-Alto Alta Nível Médio
Nordeste Moderado Média Nível Médio
Sul / Centro-Oeste Estável Moderada Nível Médio
Norte Em crescimento Alta em polos remotos Nível Médio

A escolha da Gerência-Executiva é tão importante quanto a nota na prova objetiva. Segundo o levantamento do Direção Concursos, candidatos que optam por regiões com histórico de muitas vacâncias, como o DF, costumam ver a lista de espera andar com mais agilidade. Com o Concurso INSS no radar de prioridades do governo para 2026, entender a logística de desligamentos permite que o concurseiro antecipe sua decisão estratégica, focando não apenas onde quer morar, mas onde o órgão mais precisa desesperadamente de novos servidores para manter a engrenagem previdenciária funcionando.

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