Concursos Norte 2026: veja vagas previstas e abertas por estado

A região Norte do Brasil apresenta um cenário extremamente favorável para quem busca o ingresso no serviço público este ano. Os Concursos Norte 2026 abrangem desde seleções municipais até grandes certames estaduais, oferecendo vagas para todos os níveis de escolaridade. Estados como o Pará e o Amazonas lideram em volume de vagas, especialmente em carreiras policiais e de tribunais, enquanto o Acre e Rondônia focam na recomposição de quadros da saúde e administração. Com remunerações competitivas e a possibilidade de atuar em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país, este é o momento ideal para intensificar a preparação e garantir a tão sonhada estabilidade.
De acordo com o portal Folha Q Concursos, a regionalização das provas e a diversidade de áreas de atuação permitem que o candidato filtre as melhores oportunidades de acordo com sua formação e pretensão salarial.
Destaques por estado e área
O panorama dos Concursos Norte 2026 revela prioridades distintas em cada unidade da federação:
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Pará e Amazonas: Foco total em Segurança Pública e Tribunais. Editais para Polícias Civis e Militares estão entre os mais aguardados, com milhares de vagas previstas.
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Acre e Rondônia: Concentração em concursos para Secretarias de Fazenda (Sefaz) e Tribunais de Contas, além de seleções recorrentes para a Educação básica.
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Tocantins e Amapá: Destaque para as áreas de saúde e administrativa, com editais para Assembleias Legislativas e órgãos ambientais em fase de planejamento.
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Roraima: Oportunidades em prefeituras e órgãos de assistência social, visando fortalecer o atendimento em regiões de fronteira.
Navegue por estado:
Guia de Oportunidades: Concursos Norte 2026 (Abril)
Navegue pelas situações das principais seleções por estado:
|Estado
|Situação Atual
|Áreas Principais
|Nível de Escolaridade
|Acre (AC)
|Previstos / Abertos
|Saúde, Educação e Sefaz
|Médio e Superior
|Amazonas (AM)
|Autorizados
|Segurança e Tribunais
|Todos os níveis
|Pará (PA)
|Editais em Pauta
|PC-PA, Detran e Semas
|Médio e Superior
|Rondônia (RO)
|Em andamento
|Administrativa e Saúde
|Médio e Técnico
|Tocantins (TO)
|Planejados
|ALE-TO e Educação
|Superior
|Amapá (AP)
|Previstos
|Gestão e Meio Ambiente
|Médio e Superior
|Roraima (RR)
|Anunciados
|Municipal e Social
|Fundamental ao Superior
O planejamento antecipado é o divisor de águas para a aprovação. Segundo o levantamento do Folha Q Concursos, a concorrência nos Concursos Norte 2026 tem crescido devido ao aumento das remunerações e à atratividade dos planos de carreira estaduais. Para quem almeja uma vaga, a recomendação é focar em disciplinas comuns às bancas regionais, como Legislação Estadual e História/Geografia local, que costumam ser o diferencial na nota final. Com editais sendo publicados quinzenalmente, o monitoramento constante das situações estaduais é essencial para não perder prazos de inscrição em seleções que podem mudar o rumo da vida profissional em 2026.