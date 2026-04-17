Concursos Norte 2026: veja vagas previstas e abertas por estado

A região Norte do Brasil apresenta um cenário extremamente favorável para quem busca o ingresso no serviço público este ano. Os Concursos Norte 2026 abrangem desde seleções municipais até grandes certames estaduais, oferecendo vagas para todos os níveis de escolaridade. Estados como o Pará e o Amazonas lideram em volume de vagas, especialmente em carreiras policiais e de tribunais, enquanto o Acre e Rondônia focam na recomposição de quadros da saúde e administração. Com remunerações competitivas e a possibilidade de atuar em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país, este é o momento ideal para intensificar a preparação e garantir a tão sonhada estabilidade.

De acordo com o portal Folha Q Concursos, a regionalização das provas e a diversidade de áreas de atuação permitem que o candidato filtre as melhores oportunidades de acordo com sua formação e pretensão salarial.

Destaques por estado e área

O panorama dos Concursos Norte 2026 revela prioridades distintas em cada unidade da federação:

Pará e Amazonas: Foco total em Segurança Pública e Tribunais. Editais para Polícias Civis e Militares estão entre os mais aguardados, com milhares de vagas previstas.

Acre e Rondônia: Concentração em concursos para Secretarias de Fazenda (Sefaz) e Tribunais de Contas, além de seleções recorrentes para a Educação básica.

Tocantins e Amapá: Destaque para as áreas de saúde e administrativa, com editais para Assembleias Legislativas e órgãos ambientais em fase de planejamento.

Roraima: Oportunidades em prefeituras e órgãos de assistência social, visando fortalecer o atendimento em regiões de fronteira.

Navegue por estado:

Guia de Oportunidades: Concursos Norte 2026 (Abril)

Navegue pelas situações das principais seleções por estado:

Estado Situação Atual Áreas Principais Nível de Escolaridade Acre (AC) Previstos / Abertos Saúde, Educação e Sefaz Médio e Superior Amazonas (AM) Autorizados Segurança e Tribunais Todos os níveis Pará (PA) Editais em Pauta PC-PA, Detran e Semas Médio e Superior Rondônia (RO) Em andamento Administrativa e Saúde Médio e Técnico Tocantins (TO) Planejados ALE-TO e Educação Superior Amapá (AP) Previstos Gestão e Meio Ambiente Médio e Superior Roraima (RR) Anunciados Municipal e Social Fundamental ao Superior

O planejamento antecipado é o divisor de águas para a aprovação. Segundo o levantamento do Folha Q Concursos, a concorrência nos Concursos Norte 2026 tem crescido devido ao aumento das remunerações e à atratividade dos planos de carreira estaduais. Para quem almeja uma vaga, a recomendação é focar em disciplinas comuns às bancas regionais, como Legislação Estadual e História/Geografia local, que costumam ser o diferencial na nota final. Com editais sendo publicados quinzenalmente, o monitoramento constante das situações estaduais é essencial para não perder prazos de inscrição em seleções que podem mudar o rumo da vida profissional em 2026.