Concurso PF: minuta de decreto que autoriza 1.000 nomeações está pronta

Documento com distribuição de vagas por cargo segue para assinatura presidencial após formalização interna

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Uma excelente notícia para os aprovados que aguardam convocação na segurança pública federal. A Polícia Federal (PF) deu um passo decisivo para o reforço de seu efetivo ao enviar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a minuta do decreto que autoriza a nomeação de 1.000 candidatos do Concurso PF.

O documento, que detalha o quantitativo de vagas por cargo, foi assinado eletronicamente por uma delegada da corporação nesta quarta-feira (8/4) e agora aguarda apenas a sanção do Palácio do Planalto para que as convocações sejam oficializadas no Diário Oficial da União.

De acordo com o portal Direção Concursos, essa movimentação é estratégica para suprir o déficit de pessoal na instituição, permitindo que candidatos aprovados fora das vagas imediatas do edital — os chamados excedentes — ingressem na carreira policial ainda no primeiro semestre de 2026.

O texto autoriza a convocação e a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas originais, com base na Portaria nº 19.026-DG/PF, de 13 de fevereiro de 2025. Porém, isso depende de duas condições:

Existência de vagas na data da nomeação

Declaração do responsável pelas despesas que confirme a adequação ao orçamento (LOA) e a compatibilidade com a LDO

O Diretor-Geral da PF deve verificar essas condições antes das nomeações e publicar os atos necessários para cumprir o decreto.

A minuta define a seguinte distribuição por carreira:

Agente de Polícia Federal: 705

Escrivão de Polícia Federal: 176

Delegado de Polícia Federal: 61

Perito Criminal Federal: 38

Papiloscopista Policial Federal: 20

Total: 1.000 cargos

Confira trecho da minuta:

Nomeações do concurso PF

Nessa segunda-feira (6/4), o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) confirmou, por meio de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que a dotação da LOA 2026 comporta apenas mil provimentos excepcionais na carreira policial federal. A PF havia solicitado 1.508 cargos em 27 de março.

As 508 vagas restantes foram direcionadas à proposta orçamentária de 2027.

No início de abril, a ministra Esther Dweck havia confirmado intenção de nomear 1.500 excedentes adicionais ao longo de 2026, além das mil já autorizadas. O próprio Diretor-Geral da PF, Andrei Rodrigues, chegou a declarar, em 30 de março, que seria “a primeira vez na história que todos os cargos policiais seriam preenchidos“.

Há 2.615 candidatos aprovados no certame, número suficiente para cobrir todas as vagas disponíveis na corporação.

Panorama do concurso PF

Organizado pelo Cebraspe, o concurso PF está em andamento, ofertando 1.000 vagas para as carreiras de Agente, Perito Criminal, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. O salário inicial é de até R$ 26,8 mil.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Agente de Polícia Federal: 630 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 160 vagas;

Delegado de Polícia Federal: 120 vagas;

Papiloscopista Policial Federal: 21 vagas;

Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas; Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga; Área 3: Informática Forense: 24 vagas; Área 5: Geologia Forense: 5 vagas; Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas; Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga; Área 12: Medicina Legal: 1 vaga; Área 16: Física Forense: 1 vaga; Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga; Área 19: Genética Forense: 1 vaga; Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga; Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga; Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.



Os candidatos estão sendo avaliados por meio das etapas seguintes:

Prova objetiva, para todos os cargos;

Prova discursiva, para todos os cargos;

Teste de Aptidão Física, para todos os cargos;

Avaliação Médica, para todos os cargos;

Prova Oral, para o cargo de Delegado;

Avaliação Psicológica (primeiro momento), para todos os cargos;

Avaliação de Títulos, para todos os cargos;

Investigação Social, para todos os cargos.

As provas foram realizadas nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, no dia 27 de julho.

Impacto das nomeações e próximos passos

A autorização para mil novas nomeações via Concurso PF representa um investimento robusto na inteligência e no combate ao crime organizado:

Além do Edital: O decreto permite que a PF utilize a lista de remanescentes, aproveitando profissionais que já superaram etapas rigorosas como testes físicos e exames psicotécnicos.

Distribuição de Vagas: A minuta especifica como os mil novos servidores serão divididos entre as carreiras de Agente, Escrivão, Papiloscopista e Delegado, otimizando as superintendências regionais.

Assinatura Presidencial: Com o documento já pronto e assinado pela cúpula da PF, a expectativa é que a assinatura de Lula ocorra nos próximos dias, agilizando o cronograma de cursos de formação na Academia Nacional de Polícia.

A formalização deste decreto é aguardada com ansiedade pelas comissões de aprovados. Segundo o levantamento do Direção Concursos, o reforço de mil novos policiais é fundamental para as operações de controle de fronteiras e investigações fazendárias previstas para este ano.

Com a minuta agora em mãos da presidência, a Polícia Federal prepara a logística para receber os novos alunos em Brasília, consolidando o Concurso PF como um dos pilares da reestruturação da segurança pública no governo atual. A expectativa é que, após a assinatura, as nomeações ocorram em blocos, conforme a disponibilidade de turmas de treinamento.

Resumo do concurso PF