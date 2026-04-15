João Gomes revelou sua fazenda de uvas de R$ 2 milhões em Petrolina

Longe do agito dos palcos e das luzes das grandes metrópoles, o cantor João Gomes encontrou no agronegócio uma forma de investir sua fortuna e manter-se próximo de suas origens.

O artista revelou nesta semana que é proprietário de duas fazendas no Brasil: uma voltada para a criação de gado, na Bahia, e sua “menina dos olhos”, uma fazenda de uvas em Petrolina (PE) avaliada em R$ 2 milhões.

Tecnologia e Natureza no Vale do São Francisco

Localizada em uma das regiões mais produtivas do país, a fazenda aproveita a expertise do Vale do São Francisco em fruticultura irrigada. A propriedade conta com:

Estrutura Moderna: Sistemas de irrigação de ponta para garantir a qualidade das safras.

Refúgio Familiar: Áreas de lazer onde o cantor aproveita momentos com a esposa, Ary Mirelle, e os filhos Jorge (2 anos) e Joaquim (7 meses).

Paisagem Típica: O terreno preserva a estética do sertão, unindo produtividade e contato direto com a natureza.

Com informações do Correio 24horas.

Patrimônio em Expansão

Desde o seu estouro nacional em 2021, João Gomes tem focado em imóveis e terras. Além das fazendas, o cantor já adquiriu quatro imóveis de luxo, incluindo sua mansão atual e casas para seus pais e sua avó.

“As fazendas que eu tenho mesmo são de uva, em Petrolina, e de gado, na Bahia”, afirmou o cantor, desmentindo boatos de que estaria comprando propriedades no exterior, como na Suíça.

Para João, investir no interior do Nordeste é uma questão de honra e estratégia, garantindo um futuro sólido para sua família enquanto fomenta a economia da região que o abraçou desde o início da carreira.