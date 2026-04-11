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Durante agenda na Fundhacre neste sábado (11), a governadora Mailza Assis destacou o papel do Sistema Único de Saúde (SUS) na promoção de direitos e na melhoria da qualidade de vida da população.

“Nosso trabalho precisa ser voltado para a inclusão social, para garantias de direitos e a dignidade das pessoas. E o SUS é um instrumento de transformação social”.

Defesa da humanização no atendimento

A governadora também ressaltou a importância de melhorar o acolhimento nas unidades de saúde.

“Então, quando nós investimos na saúde, quando nós acompanhamos a saúde com os instrumentos, as decisões que faz a mudança na vida da pessoa, tudo isso é muito bem-vindo”, disse. “O nosso atendimento será mais humanizado, o acolhimento às pessoas, porque saúde é fundamental”.

Saúde como base da qualidade de vida

Durante a fala, Mailza associou o acesso à saúde ao bem-estar da população.

“Quando você tem saúde, você tem disposição, você tem alegria, você tem tranquilidade para todo o resto da vida”.

A governadora também reforçou que a gestão deve continuar avançando na área.

“Muitos investimentos já foram feitos, já crescemos muito, muitos avanços já conquistamos, mas precisamos continuar fazendo”, explicou. “As nossas filas precisam ser diminuídas, os mutirões vão conquistar, se Deus quiser, muito brevemente, zerar a fila das pessoas que estão esperando por cirurgia”.