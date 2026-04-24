Motoristas ignoram sinalização na Isaura Parente com Rua Manaus e causam filas e tensão nos horários de pico

No vai e vem apressado das horas de pico, um cruzamento em Rio Branco tem virado sinônimo de irritação e de risco. Na esquina da rua Isaura Parente com a Rua Manaus, o que deveria ser apenas mais um ponto de passagem se transformou em um gargalo diário por causa de uma infração que virou hábito: a conversão à esquerda, proibida no local.

Mesmo com a restrição, motoristas insistem em fazer a manobra, interrompendo o fluxo e formando longas filas que se arrastam principalmente nos períodos de maior movimento. O resultado é um trânsito lento, confuso e propenso a pequenos acidentes.

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Quem passa pela região relata que a situação se repete todos os dias. Basta um carro parar para tentar a conversão irregular para que uma sequência de veículos fique presa atrás, sem alternativa imediata de desvio. Em poucos minutos, o trecho vira um ponto de retenção.

Além do transtorno, o desrespeito à sinalização aumenta o risco de colisões, especialmente laterais, já que outros condutores seguem o fluxo normal da via e são surpreendidos pela manobra inesperada.