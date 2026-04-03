05/04/2026
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Cotada para ser vice de Mailza, Jessica diz que “elas vão fazer história nesse Acre”

A publicação intensifica ainda mais os comentários de que Jéssica pode ser confirmada como vice na chapa de Mailza

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Jessica E Mailza
Mailza Assis e Jéssica Sales/Foto: Reprodução
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

Um dia após Mailza Assis assumir oficialmente o Governo do Acre, a ex-deputada federal Jéssica Sales, cotada como possível vice em sua chapa na disputa eleitoral, movimentou o cenário político ao publicar uma montagem das duas nas redes sociais nesta sexta-feira (3). Na legenda, escreveu: “elas vão fazer história nesse Acre”.

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A publicação intensifica ainda mais os comentários de que Jéssica pode ser confirmada como vice na chapa de Mailza, em uma indicação do MDB.

Apesar da sinalização, o presidente estadual do partido, Vagner Sales, afirmou na última semana que a escolha ainda passará por discussão interna. Segundo ele, a sigla vai reunir os diretórios municipais para definir o nome que será apresentado como candidato a vice.

Mailza Jessica Post

Post publicado nas redes sociais de Jéssica Sales/Foto: Reprodução

“Estamos realizando aqui no diretório do partido uma reunião da executiva para que possamos ver as regras para a escolha desse vice. Vamos propor que todos os presidentes e vice-presidentes dos diretórios municipais do MDB venham a Rio Branco o mais rápido possível para que possamos reunir e tirar daqui um vice para apresentar na chapa da governadora Mailza”, declarou.

ENTENDA: Nome de Jéssica Sales vai ao MDB nacional para ‘sacramentar’ chapa com Mailza para o Governo

Vagner destacou que o encontro atual é preparatório e que a decisão final será divulgada em breve. “O povo do estado do Acre vai saber quem é o candidato a vice que nós vamos aprovar, apoiar e apresentar”, afirmou.

Sobre o nome de Jéssica Sales, o dirigente reconheceu que a ex-deputada reúne credenciais políticas, mas defendeu que a definição ocorra de forma democrática dentro do partido.

“O nome da Jéssica, não por ser filha do Vagner Sales ou da Antônia, mas pelo que ela construiu como deputada federal, é aprovado dentro do MDB para qualquer cargo que queira disputar. Mas essa discussão deve ser feita pelos membros do partido”, concluiu.

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