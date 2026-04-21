Criança Huni Kuin emociona ao falar sobre ancestralidade

Fala de menino de 9 anos destaca resistência e ligação com a Terra

Uma mensagem vinda do Território Haux, no último 19 de abril, chamou atenção nas redes sociais ao trazer a voz de uma criança indígena sobre resistência, memória e futuro. Aos 9 anos, Mukani Huni Kuin Banu Bake, do povo Huni Kuin, protagonizou uma fala que repercutiu pelo tom firme e reflexivo.

“Nós estamos aqui”, afirmou o menino, ao lembrar a presença e a resistência dos povos indígenas, mesmo diante de diferentes formas de violência ao longo da história.

A declaração foi compartilhada em publicações que marcaram o Dia dos Povos Indígenas, data que reforça a importância da valorização das culturas originárias e da preservação dos territórios.

Na fala, Mukani também ressaltou que a força dos povos indígenas vem da ancestralidade. Segundo ele, é a partir dessa herança que surgem caminhos para enfrentar desafios atuais.

“É dela que nascem as respostas — para cuidar da Terra, para a justiça climática, para o futuro”, diz o trecho divulgado.

A mensagem conecta saberes tradicionais com temas contemporâneos, como a preservação ambiental e o debate sobre mudanças climáticas.

A participação da criança chamou atenção por representar uma nova geração que cresce conectada à cultura e às lutas de seu povo. Além disso, a fala reforça o protagonismo indígena em discussões sobre sustentabilidade e proteção do meio ambiente.

Nas redes sociais, a mensagem foi compartilhada com hashtags relacionadas à ancestralidade, demarcação de terras e justiça climática, ampliando o alcance do conteúdo.

O 19 de abril é marcado por ações e reflexões em todo o país sobre os direitos dos povos indígenas. A data também reforça a importância da demarcação de terras e da preservação cultural.

Além disso, lideranças e organizações costumam utilizar o momento para chamar atenção para desafios enfrentados por essas comunidades, como invasões territoriais e impactos ambientais.

A fala de Mukani sintetiza uma visão que une passado, presente e futuro. Ao destacar a ancestralidade como fonte de respostas, o menino reforça a continuidade de saberes tradicionais como parte essencial das soluções para o mundo atual.

Dessa forma, a voz do Território Haux ecoa como um lembrete de que os povos indígenas seguem presentes, atuantes e fundamentais na construção do futuro.