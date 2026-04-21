Cristo Redentor é iluminado em homenagem ao papa Francisco

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado na noite desta segunda-feira (21) em homenagem a um ano da morte do papa Francisco. A ação marcou a data com uma projeção especial no monumento, um dos principais cartões-postais do Brasil.

A homenagem chamou atenção pela imagem exibida no Cristo, que trouxe referências ao pontífice e à sua trajetória à frente da Igreja Católica. A iluminação foi realizada como forma de respeito e memória ao líder religioso, que deixou legado reconhecido mundialmente.

Homenagem relembra trajetória de Francisco

Nascido em Buenos Aires, na Argentina, Jorge Mario Bergoglio fez história ao se tornar, em 2013, o primeiro papa latino-americano. Além disso, também foi o primeiro jesuíta a assumir o comando da Igreja Católica.

Durante seu pontificado, Francisco ficou conhecido por adotar uma postura mais próxima das pessoas, com forte atuação em pautas sociais. Entre elas, destacam-se a defesa dos mais pobres, o cuidado com o meio ambiente e o incentivo ao diálogo entre culturas e religiões.

Com isso, ele conquistou relevância não apenas no campo religioso, mas também no cenário global, sendo reconhecido como uma das principais lideranças do século.

Projeção no Cristo reforça simbolismo

A iluminação do Cristo Redentor reforça o simbolismo da homenagem. O monumento, que já foi palco de diversas manifestações culturais e religiosas, ganhou uma projeção que remete diretamente à figura do papa.

Além disso, a escolha do local amplia o impacto da homenagem, já que o Cristo é um dos símbolos mais conhecidos do Brasil no mundo.

A ação foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente repercutiu entre fiéis e internautas, que destacaram o gesto como um momento de respeito e reconhecimento.

Legado segue presente

Ao longo dos anos, papa Francisco deixou marcas importantes dentro e fora da Igreja Católica. Sua liderança foi pautada por discursos voltados à simplicidade, solidariedade e justiça social.

Além disso, ele buscou aproximar a Igreja das pessoas, promovendo uma visão mais acolhedora diante dos desafios contemporâneos.

Com isso, seu legado continua sendo lembrado por milhões de fiéis ao redor do mundo, especialmente em datas simbólicas como o aniversário de sua morte.

Data reforça memória do pontífice

A marca de um ano da morte do papa Francisco foi lembrada em diferentes países, com celebrações e homenagens realizadas por comunidades religiosas.

No Brasil, a iluminação do Cristo Redentor se destacou como uma das principais ações simbólicas, reforçando a importância do pontífice para os fiéis.

Dessa forma, a homenagem no Rio de Janeiro não apenas relembra sua trajetória, mas também reafirma a influência duradoura de Francisco na história recente da Igreja Católica.

Com informações Terra