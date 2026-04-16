Centro Purus realiza 2ª edição dos Jogos Socioeducativos

O esporte e a integração social seguem em destaque em Sena Madureira com a realização da 2ª edição dos Jogos Socioeducativos, sediada no Centro Socioeducativo Purus. O evento reúne adolescentes de diferentes municípios do Acre e também do estado de Rondônia, fortalecendo o intercâmbio de experiências e incentivando valores fundamentais para a formação cidadã. As atividades começaram na quarta-feira (15) e se encerram nesta quinta-feira (16).

Participam desta edição representantes das unidades de Sena Madureira, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Feijó, além de delegações convidadas de Porto Velho e Ji-Paraná. A presença de jovens de diferentes regiões amplia o alcance da iniciativa e reforça a importância da convivência, da integração e da troca de vivências entre os participantes.

A programação conta com modalidades como futsal, voleibol, tênis de mesa e damas. Mais do que a competição, os jogos têm como principal objetivo estimular disciplina, respeito, cooperação, responsabilidade e espírito de equipe entre os adolescentes.

O diretor do Centro Socioeducativo Purus, Ronys Lima Silva, destacou a relevância do evento para o processo de ressocialização e desenvolvimento dos jovens. Segundo ele, o esporte é uma ferramenta essencial dentro das ações socioeducativas, contribuindo diretamente para mudanças positivas na vida dos participantes.

“Quero agradecer o apoio do Governo do Acre, em especial da governadora Mailza Assis, que tem demonstrado sensibilidade e compromisso com ações voltadas à juventude. Também agradeço ao presidente do Instituto Socioeducativo, Mário César, e a todos os parceiros que contribuíram para a realização deste evento tão importante para nossos adolescentes. O esporte transforma vidas e abre novos caminhos para o futuro”, afirmou Ronys Lima.

A iniciativa conta com apoio do Governo do Acre, por meio do Instituto Socioeducativo, além da representação da Secretaria de Estado de Educação em Sena Madureira, conduzida por Altemir Lira.

Ao promover a segunda edição dos jogos, o Centro Socioeducativo Purus reafirma o compromisso de utilizar o esporte como instrumento de transformação social, oferecendo novas oportunidades e fortalecendo perspectivas de futuro para os adolescentes atendidos.