Cruzeiro do Sul leva atendimento de saúde à comunidade Santa Rita no Rio Liberdade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará nesta quinta-feira, 16, mais uma ação do programa “Missão Cuidar – Saúde em Todo Lugar”, com atendimento itinerante na comunidade Santa Rita, localizada no Rio Liberdade.

As equipes de saúde vão garantir para os moradores atendimento médico, odontológico e de enfermagem, testes rápidos para hepatites B e C, sífilis e HIV, vacinação e assistência farmacêutica com a distribuição de medicamentos. Também serão realizadas consultas de pré-natal, orientações de saúde e entrega de kits medicamentosos Se houver necessidade de exames que não podem ser realizados no local, a equipe fará o agendamento para atendimento posterior no Centro de Diagnóstico do município.

O Rio Liberdade possui 11 comunidades que recebem assistência por meio de um planejamento estratégico da gestão municipal.