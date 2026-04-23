A prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o governo do Acre, realizou na manhã desta quarta-feira (23), no Ginásio Jader Machado, a abertura oficial dos Jogos Escolares 2026. O evento, que marca o início da maior competição estudantil do município, também contou com a assinatura de ordem de serviço para revitalização de escolas do estado e a entrega simbólica de kits escolares.

A solenidade foi conduzida pelo prefeito Zequinha Lima, que deu o ponta pé inicial e declarou oficialmente abertos os jogos ao lado da governadora Mailza Assis. O evento contou ainda com a presença dos deputados federais Zezinho Barbary e Socorro Nery, do deputado estadual Nicolau Júnior, além de vereadores, secretários municipais e demais autoridades.

Os Jogos Escolares de 2026 iniciam um novo ciclo, começando pela fase urbana, com a participação de 25 escolas, e seguindo posteriormente para a zona rural, que contará com 10 escolas. Ao todo, serão 216 partidas, reunindo mais de 1.300 participações em 14 modalidades esportivas.

As disputas envolvem duas categorias: infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos), com estudantes das redes municipal, estadual, federal e particular de ensino. Entre as modalidades coletivas estão futsal, handebol, voleibol, basquetebol e vôlei de praia. Já nas individuais, os alunos competem em atletismo, ciclismo, taekwondo, tênis de mesa, jiu-jitsu, badminton, xadrez, natação e ginástica rítmica. O futsal segue como a modalidade com maior adesão, enquanto a categoria juvenil masculino lidera em participação.

O prefeito Zequinha Lima destacou o crescimento e a importância da competição ao longo dos anos. “Os Jogos Escolares sempre foram uma grande festa dos nossos estudantes. Em 2021 começamos com nove modalidades e hoje já são 14, fruto dos investimentos que temos feito no esporte. São 25 escolas urbanas e 10 rurais, com cerca de 1.500 estudantes envolvidos. É uma grande mobilização que fortalece o esporte e prepara nossos jovens para competições estaduais e até nacionais”, afirmou.

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A governadora Mailza Assis também ressaltou o papel do esporte na formação dos jovens. “O esporte é fundamental para transformar vidas, promover cidadania e tirar nossos jovens da ociosidade. É um investimento na educação e no futuro da nossa população”, destacou.

O diretor de esportes, Gilvan Ferreira, enfatizou o entusiasmo dos participantes. “É um momento muito importante para o esporte de Cruzeiro do Sul. São mais de 1.300 alunos envolvidos, com muita alegria e expectativa. Preparamos tudo para proporcionar grandes jogos e experiências inesquecíveis”, disse.

O coordenador dos Jogos Escolares, Raffaine Andrade, reforçou a dimensão da competição. “São mais de 200 jogos, envolvendo escolas públicas e privadas. Os campeões vão representar Cruzeiro do Sul nas próximas etapas, podendo chegar até as competições nacionais”, explicou.

Entre os estudantes, a expectativa também é grande. Miguel Silva, da Escola Henrique Ruth, que disputa o voleibol, afirmou estar confiante. “Treinamos bastante e estou preparado. A expectativa é muito boa”, disse. Já Nara Cristina, do Instituto Santa Teresina, destacou a dedicação. “Foram muitos treinos e estamos confiantes para fazer uma boa competição”, comentou.