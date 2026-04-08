Defensora Simone Santiago será a nova secretária da Mulher

A informação foi dada ao ContilNet por uma liderança ligada à governadora

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A governadora Mailza Assis já decidiu quem vai ocupar o comando da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) após a exoneração da delegada aposentada Mardhia El Shawwa, anunciada nesta quarta-feira (8).

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A nova secretária será a defensora pública Simone Santiago, esposa do chefe de gabinete de Mailza, Jonatan Santiago. A informação foi dada ao ContilNet por uma liderança ligada à governadora.

Simone Santiago

Simone atua na Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) desde 2002 e integra a administração superior desde o ano de 2017, quando tomou posse como subdefensora pública geral. Em 2021, foi eleita defensora-geral por dois anos, após a recondução no cargo, por igual período, conduzindo a instituição até 2025.

A nomeação de Simone para o cargo deve sair na próxima edição do Diário Oficial do Estado (DOE).