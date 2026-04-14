Virginia comenta boatos de romance com sua amiga Duda Freire

Virginia viajou para Madri e brincou com rumores de affair com amiga

A amizade entre Virginia Fonseca e Duda Freire segue mais forte do que nunca e, desta vez, com um toque extra de deboche. Para celebrar os 21 anos da melhor amiga nesta segunda-feira (13/04), a empresária viajou até Madri, na Espanha, e usou seu perfil oficial para relembrar, com muito bom humor, as teorias da conspiração que já sugeriram um affair entre as duas.

A Homenagem em Madri

Virginia não economizou no carinho e na ironia ao legendar a foto das duas na capital espanhola.

“Parabéns pra elaaa q é minha amiga, parceira, ‘affair’”, escreveu a loira, fazendo referência direta aos comentários que circulam na web há anos.

A influenciadora ainda completou a declaração com uma pergunta que levou os seguidores à loucura: “Te amo muito e vamos curtir o seu dia, que está só começando. Duda Freire, quer beijar?”.

Com informações do Metrópoles.

Repercussão e “Sapas”

A aniversariante fez questão de retribuir o carinho: “Obrigada por tudo! Todos os momentos ao seu lado são especiais”. Amigos próximos do círculo de Virginia também entraram na brincadeira.

O influenciador Lucas Guedez comentou: “Sapas! Parabéns, Dudão”, enquanto internautas resgataram o clássico bordão “Toda loira tem sua morena”.

Viagem Especial

Virginia, que havia voltado recentemente ao Brasil, decidiu retornar à Europa exclusivamente para acompanhar o aniversário de Duda, reforçando que, apesar dos rumores e das polêmicas que cercam sua vida pessoal, a fidelidade ao seu círculo íntimo de amizades permanece intacta em 2026.