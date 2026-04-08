08/04/2026
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Mailza escolhe Mário Sérgio Neri como novo conselheiro do TCE

A vaga que será ocupada por ele foi deixada pelo conselheiro aposentado Valmir Ribeiro

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A governadora Mailza Assis bateu o martelo e escolheu o procurador Mário Sérgio Neri de Oliveira para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC).

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A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Palácio Rio Branco. A vaga que será ocupada por ele foi deixada pelo conselheiro aposentado Valmir Ribeiro.

A lista tríplice entregue nesta quarta-feira pela presidência da Corte à governadora também incluía os nomes dos procuradores Anna Helena de Azevedo Lima Simão e Sérgio Cunha Mendonça.

Quem é Mário Sérgio? 

O procurador Mário Sérgio é um dos membros mais conceituados e atuantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE), transitando com larga experiência na Corte de Contas acreana.

Graduado em Geografia (1988) e Direito (1990) e pós-graduado em Direito Constitucional (2001) pela Universidade Federal do Acre, Mário Sérgio Neri de Castro Oliveira é Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes 2002).

Ocupou o cargo comissionado de chefe da Seção Judiciária do Tribunal de Justiça do Acre, entre março de 1991 e junho de 1992. Foi aprovado em 2° lugar no Concurso do Tribunal de Contas do Estado para cargo de Procurador do Ministério Público Especial Junto ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, tendo sido nomeado por meio do Decreto nº 143, de 1º de julho de 1992 e empossado em 20 de julho do referido ano.

Em 4 de março de 2004 foi nomeado como procurador-chefe para o seu primeiro biênio (2004/2005). Atualmente está no 4° Biênio como chefe do Ministério Público de Contas.

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