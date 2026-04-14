Dia Mundial do Café: você pode estar tomando café do jeito errado

O café pode ser um grande aliado da saúde e do desempenho, mas a forma de consumo faz toda a diferença

O café faz parte da rotina de milhões de pessoas e é uma das bebidas mais consumidas no mundo. No entanto, apesar de seus benefícios já comprovados, o modo como ele é consumido pode transformar esse hábito em algo positivo ou prejudicial.

No Dia Mundial do Café, vale a reflexão: não é apenas o café em si, mas como, quanto e quando você consome.

Os benefícios do café

Quando consumido de forma adequada, o café pode trazer diversos benefícios:

melhora do foco e da concentração

aumento da disposição

melhora do desempenho físico

ação antioxidante

possível efeito protetor cardiovascular

A cafeína atua estimulando o sistema nervoso central, o que explica esses efeitos.

Os erros mais comuns no consumo de café

Exagerar na quantidade

O excesso de cafeína pode causar:

ansiedade

insônia

irritabilidade

aumento da frequência cardíaca

A recomendação geral é de até 300–400 mg de cafeína por dia (cerca de 2 a 4 xícaras, dependendo da concentração).

Consumir em horários inadequados

Tomar café no final da tarde ou à noite pode prejudicar o sono, mesmo que a pessoa “consiga dormir”.

A cafeína pode permanecer ativa no organismo por várias horas.

Substituir refeições por café

Trocar refeições por café pode levar a:

baixa ingestão de nutrientes

queda de energia ao longo do dia

aumento da fome posteriormente

Usar café como solução para cansaço constante

O café pode mascarar sinais de fadiga, mas não resolve a causa. Sono ruim, alimentação inadequada e estresse precisam ser ajustados.

Café e desempenho físico

O café pode ser um excelente aliado como pré-treino natural, pois:

melhora foco

aumenta resistência

reduz percepção de esforço

Mas o efeito depende da dose, do horário e da tolerância individual.

Como consumir café de forma equilibrada

respeitar a quantidade diária

evitar consumo após o meio da tarde

não substituir refeições

observar sinais do corpo

preferir versões menos açucaradas

O café não é vilão, mas também não é isento de efeitos.

Quando consumido com estratégia, pode ser um grande aliado da saúde e da performance. Quando usado de forma inadequada, pode impactar sono, ansiedade e metabolismo.

No Dia Mundial do Café, a reflexão é simples: mais importante do que tomar café, é saber como usar esse hábito a seu favor.

A orientação de um nutricionista é essencial para ajustar o consumo de acordo com sua rotina e objetivos.

Referências científicas

NIEBER, K. The impact of coffee on health. Planta Medica, 2017.

GRGIC, J. et al. Effects of caffeine intake on muscle strength and power. British Journal of Sports Medicine, 2019.

Luana Diniz – Nutricionista Clínica Esportiva | CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e pós-graduada em Nutrição Clínica Esportiva. Referência em emagrecimento, hipertrofia e recomposição corporal, com foco em resultados sustentáveis e estratégia individualizada.

Realiza atendimentos presenciais em Rio Branco (AC) e online, auxiliando pacientes a melhorar a relação com a alimentação, otimizar performance e transformar o corpo com consistência, sem radicalismos.

É colunista do ContilNet e parceira da Be Strong Fitness, levando informação de qualidade e prática para o dia a dia.