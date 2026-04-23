O diretor Dan Reed, responsável pelo documentário que abalou a imagem de Michael Jackson em 2019, voltou ao ataque. Em entrevista ao The Hollywood Reporter nesta quinta-feira (23/04), Reed não mediu palavras ao afirmar que o cantor “era pior que Jeffrey Epstein”, referindo-se à natureza e à recorrência das acusações de abuso sexual infantil contra o artista.

Críticas à Cinebiografia

O alvo principal de Reed foi o novo filme biográfico de Michael Jackson, dirigido por Antoine Fuqua. Para o documentarista, a produção é uma tentativa de “higienização” da história:

Falta de Autenticidade: “Como é possível contar uma história autêntica sobre Michael Jackson sem jamais mencionar o fato de que ele foi seriamente acusado de abuso infantil?”, questionou.

Interesses Comerciais: Reed ironizou os produtores e o diretor da cinebiografia, afirmando que a indústria prioriza o lucro e que todos os envolvidos estariam apenas “ganhando dinheiro fácil” ao ignorar as controvérsias.

Com informações do Metrópoles.

O Embate com a HBO e o Espólio

Reed também comentou a polêmica retirada de Deixando Neverland do catálogo da HBO. O sumiço da obra seria fruto de uma manobra jurídica do espólio de Jackson, baseada em um contrato de 1992 (referente ao concerto Dangerous):

Cláusula de Não Difamação: O espólio argumentou que a HBO não poderia exibir nada negativo sobre o cantor devido a este contrato antigo.

Reação do Diretor: Reed classificou a interpretação como “ridícula”, mas acredita que o documentário voltará ao ar em breve, assim que os prazos de limitação de distribuição do acordo terminarem.

O Legado sob Juízo

A declaração de Reed surge em um momento estratégico, com a estreia da cinebiografia aproximando-se e gerando intensos debates sobre se é possível separar a obra do artista. Enquanto fãs defendem a inocência de Jackson, Reed insiste que a sociedade está sendo levada a um “esquecimento coletivo” em favor do entretenimento comercial.