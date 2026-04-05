05/04/2026
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Documentário sobre vivências do povo Huni Kuin será exibido no Acre

Produção valoriza cultura indígena em Tarauacá

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DOCUMENTÁRIO
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura

Um documentário que retrata as vivências do povo Huni Kuin, na região da Praia do Carapanã, em Tarauacá, será exibido nesta terça-feira, 6 de abril, no Teatro Hélio Melo, a partir das 19h.

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O projeto foi viabilizado por meio de lei de incentivo à cultura, com foco no resgate e valorização das tradições indígenas. A produção reúne registros do cotidiano, costumes e saberes do povo Huni Kuin, buscando dar visibilidade à ancestralidade e à identidade cultural da comunidade.

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O documentário é dirigido por Carlos Andrade, que atualmente conclui doutorado e já atuou como professor na aldeia onde as gravações foram realizadas. A proposta surgiu a partir da vivência direta do diretor com a comunidade, o que motivou a construção do projeto inscrito e aprovado em edital cultural.

Documentário

A iniciativa conta com apoio institucional e integra ações voltadas à promoção da cultura no estado. A exibição é aberta ao público.

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