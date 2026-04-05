Documentário sobre vivências do povo Huni Kuin será exibido no Acre

Um documentário que retrata as vivências do povo Huni Kuin, na região da Praia do Carapanã, em Tarauacá, será exibido nesta terça-feira, 6 de abril, no Teatro Hélio Melo, a partir das 19h.

O projeto foi viabilizado por meio de lei de incentivo à cultura, com foco no resgate e valorização das tradições indígenas. A produção reúne registros do cotidiano, costumes e saberes do povo Huni Kuin, buscando dar visibilidade à ancestralidade e à identidade cultural da comunidade.

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O documentário é dirigido por Carlos Andrade, que atualmente conclui doutorado e já atuou como professor na aldeia onde as gravações foram realizadas. A proposta surgiu a partir da vivência direta do diretor com a comunidade, o que motivou a construção do projeto inscrito e aprovado em edital cultural.

A iniciativa conta com apoio institucional e integra ações voltadas à promoção da cultura no estado. A exibição é aberta ao público.