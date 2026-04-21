Professor é preso suspeito de ameaçar ex-companheira e forçar abusos contra filhos menores

Um professor de música, de 38 anos, foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável e produção de material de exploração sexual infantil. O caso também resultou na prisão da ex-companheira do investigado.

As investigações tiveram início após a Polícia Civil ser acionada pela Polícia Militar, diante da denúncia de que uma mulher estaria sendo ameaçada por integrantes de uma suposta facção criminosa. As mensagens exigiam que ela praticasse atos abusivos contra os próprios filhos, uma menina de nove anos e um menino de 11.

Segundo os levantamentos, as ameaças também determinavam que a mulher permitisse que o ex-companheiro cometesse abusos contra a filha, além de registrar as ações em vídeo.

Com o avanço das diligências, os investigadores identificaram indícios de que o autor das mensagens era o próprio professor. A suspeita foi confirmada após a análise de provas, que apontaram que ele enviava as ameaças e exigia a produção do material ilegal.

Durante buscas realizadas pela Polícia Militar, o suspeito foi localizado na quarta-feira (15). Ele estava acompanhado de uma adolescente, ex-aluna, considerada desaparecida desde dezembro de 2025.

As apurações indicaram que o professor mantinha um relacionamento com a menor desde que ela tinha 13 anos e que saiu com ela do município de Jaciara sem autorização dos responsáveis.

Com base nas investigações, foi representado pela prisão preventiva da investigada, pelos crimes de estvpro de vulnerável e produção/registro de p0rn0grafia infantil, cometido contra seus próprios filhos. O mandado foi deferido pela Justiça e cumprido na tarde de sexta-feira (17/4)