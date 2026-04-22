Na tarde do último domingo (19), durante uma fiscalização de alcoolemia no km 135 da BR-364, uma equipe da PRF abordou um carro branco. No teste do etilômetro, foi registrado índice de 0,43 mg/l de álcool no organismo do condutor, acima do limite permitido e caracterizando crime de trânsito.

O motorista, que não ofereceu resistência, foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com seus pertences, entre eles um celular e dinheiro em espécie.

Na noite de sexta-feira (17), a PRF atendeu um acidente no km 152 da BR-364, onde um carro vermelho saiu da pista e bateu em um objeto fixo. O motorista foi encontrado sonolento e desorientado. O teste do bafômetro deu negativo, mas os sinais indicavam possível uso de drogas.

Após atendimento do SAMU, que descartou ferimentos graves, os policiais realizaram buscas e encontraram porções semelhantes à cocaína e maconha, além de celulares e dinheiro.

O homem foi preso por dirigir sob efeito de substância psicoativa e por posse de drogas. Como não havia condutor habilitado para retirar o veículo, o carro foi encaminhado ao pátio do Detran. O suspeito e o material apreendido foram levados à delegacia para os procedimentos legais.