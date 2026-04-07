Dupla é presa com drogas e dinheiro durante ação da PM no Acre

📸 Foto: ContilNet

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Jhon Kevin do Nascimento, de 19 anos, e Alessandro Porto, de 39, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, na Rua São Francisco, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pela guarnição, os policiais realizavam patrulhamento ostensivo na região quando abordaram os dois suspeitos em atitude considerada suspeita. Durante a revista pessoal, com Jhon Kevin foram encontradas substâncias aparentando ser maconha do tipo skunk e pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 64 gramas, além de uma quantia em dinheiro trocado.

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Ainda durante a ocorrência, Alessandro Porto também foi flagrado com porções de entorpecentes. Aos policiais, ele afirmou ter adquirido a droga no próprio local onde ocorreu a abordagem.

Diante do flagrante, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com todo o material apreendido. Eles ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.