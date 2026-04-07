07/04/2026
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Dupla é presa com drogas e dinheiro durante ação da PM no Acre

Suspeitos foram flagrados com skunk, cocaína e dinheiro durante patrulhamento da Força Tática

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Dupla Presa
📸 Foto: ContilNet
⏱️ 1 min leitura

Jhon Kevin do Nascimento, de 19 anos, e Alessandro Porto, de 39, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, na Rua São Francisco, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

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De acordo com informações repassadas pela guarnição, os policiais realizavam patrulhamento ostensivo na região quando abordaram os dois suspeitos em atitude considerada suspeita. Durante a revista pessoal, com Jhon Kevin foram encontradas substâncias aparentando ser maconha do tipo skunk e pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 64 gramas, além de uma quantia em dinheiro trocado.

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Ainda durante a ocorrência, Alessandro Porto também foi flagrado com porções de entorpecentes. Aos policiais, ele afirmou ter adquirido a droga no próprio local onde ocorreu a abordagem.

Diante do flagrante, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com todo o material apreendido. Eles ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

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