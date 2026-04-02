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A noite desta quinta-feira, 2 de abril de 2026, marca uma nova página na história do Acre. O governador Gladson Camelí fará a transmissão do governo do Acre para Mailza Assis, em frente ao Palácio Rio Branco.

A cerimônia terá uma programação detalhada, com coletiva de imprensa, execução de hinos, assinatura de posse e a tradicional passagem da faixa governamental.

Foi protocolado em 24 de março, na mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o pedido de afastamento do cargo pelo governador Gladson.

Mailza assume o governo do Estado até o final deste ano, com a saída de Gladson Camelí para disputar uma vaga no Senado nesta eleição. Ao receber a faixa governamental, Mailza se torna a segunda mulher a governar o Estado.

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União e confiança

Em 2014, Mailza foi eleita primeira suplente de senadora na chapa de Gladson Camelí. Com a eleição de Gladson ao governo do Acre em 2018, ela se tornou senadora em 2019, sendo a quarta mulher na história do Acre a ocupar uma cadeira no Senado Federal, além de ser a primeira senadora acreana a dar à luz durante o exercício do mandato.

Em 2022, Mailza foi convidada por Gladson para compor a chapa de reeleição ao governo do Acre. Com 56,75% dos votos válidos, Camelí e Mailza foram eleitos.

Programação da solenidade

O cronograma começa às 16h40, com a chegada da vice-governadora Mailza Assis, que concede entrevista coletiva à imprensa cinco minutos depois. Já o governador Gladson Cameli tem chegada prevista para às 17h, quando também participa da coletiva.

A solenidade oficial será aberta com saudação às autoridades e ao público presente, seguida pela execução do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, está prevista a assinatura e leitura do termo de posse, etapa que antecede o momento central do evento: a transmissão da faixa governamental, formalizando a passagem do comando do Executivo estadual.

Na sequência, será realizado o descerramento do quadro governamental, que depois será encaminhado à galeria de ex-governadores, no Memorial dos Autonomistas. O evento segue com pronunciamentos do atual governador e da governadora empossada, que deve apresentar diretrizes para a gestão.

O encerramento será marcado pela execução do Hino Acreano.