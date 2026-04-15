Eduardo Bolsonaro chama Ramagem de “herói nacional” após soltura

Ex-deputado agradeceu a autoridades dos EUA e defendeu concessão de asilo

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) comemorou, nesta quarta-feira (15), a liberação do ex-parlamentar Alexandre Ramagem, por meio de uma publicação nas redes sociais.

Ramagem havia sido detido na segunda-feira (13), no condado de Orange, na Flórida (EUA), por questões migratórias, e foi liberado posteriormente pelas autoridades norte-americanas.

Na publicação, Eduardo Bolsonaro agradeceu ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao secretário de Estado, Marco Rubio, pela condução do caso. Ele também classificou Ramagem como um “verdadeiro herói nacional”.

LEIA TAMBÉM:

Além disso, o ex-deputado defendeu a concessão de asilo ao ex-parlamentar, afirmando que ele merece permanecer nos Estados Unidos.

Ramagem está fora do Brasil desde 2025, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Na ocasião, ele também perdeu o passaporte diplomático e o mandato.

Com informações Bacci Notícias