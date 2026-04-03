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Em um movimento de pacificação solicitado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro decidiu colocar um fim público às desavenças com a madrasta, Michelle Bolsonaro. Em entrevista concedida nesta sexta-feira (03/04), o parlamentar adotou um tom afável e estratégico, mirando a união da direita para o próximo ciclo eleitoral.

Michelle no Senado

Eduardo foi enfático ao colocar Michelle como a peça-chave do PL para o Distrito Federal. Segundo ele, o trabalho realizado pela ex-primeira-dama à frente do PL Mulher a consolida como uma força eleitoral incontestável.

“Ela é uma favorita como candidata ao Senado pelo Distrito Federal. E, assim, vai continuar sendo. Da minha parte, não tenho problema nenhum. Um beijo à minha madrasta Michelle. Saudades também”, declarou Eduardo com ironia e leveza.

Alinhamento Interno

O deputado admitiu que discussões ocorrem, mas defendeu que o campo conservador trate as divergências “da maneira mais interna possível”. Para Eduardo, Michelle é um “excelente quadro” que rodou o país e valorizou a pauta feminina dentro do partido.

Com informações do Metrópoles.

Foco no Planalto: Flávio Bolsonaro

A entrevista também serviu para consolidar o nome de Flávio Bolsonaro como o herdeiro político direto para a Presidência da República em 2026. Eduardo apresentou o irmão como a única via para a pacificação jurídica do país:

Anistia: Segundo Eduardo, Flávio é o nome capaz de conceder anistia aos “presos políticos”.

União da Direita: O objetivo é virar a página do que ele classifica como “tempos sombrios de censura”.

O recado de Eduardo parece ser o início de uma blindagem familiar e partidária, visando evitar que rachas internos prejudiquem o desempenho da oposição nas urnas em outubro de 2026.