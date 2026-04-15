Em apenas três horas, chuva causa estragos em Rio Branco; Alysson visita áreas atingidas

Em Rio Branco, choveu mais de 50 milímetros em apenas três horas nesta terça-feira (14), volume suficiente para provocar alagamentos.

Diante do volume elevado em curto intervalo, a prefeitura colocou equipes nas ruas ainda durante o temporal. A atuação envolveu a Defesa Civil, a Secretaria de Cuidados com a Cidade e a Assistência Social, com foco em reduzir os impactos e atender moradores atingidos.

O prefeito Alysson Bestene afirmou que a prioridade foi dar suporte às famílias e iniciar ações emergenciais nas áreas mais afetadas.

“Diante do acontecimento, né? Pela primeira vez o volume de água em três horas, mais de 50 milímetros de água ontem com as fortes chuvas. De imediato a gente, através da Defesa Civil, da Secretaria Cuidados com a Cidade, da SASDH, a gente pediu que todos estivessem aqui imbuídos num propósito de iniciar esse processo de ajuda às famílias, ajuda humanitária”, declarou.

As equipes atuaram na limpeza de ruas, desobstrução de córregos e retirada de entulhos, medidas consideradas essenciais para melhorar o escoamento da água e evitar novos pontos de alagamento. Paralelamente, foi iniciado o cadastramento das famílias atingidas, etapa que permite a inclusão em programas de apoio emergencial.

Segundo o prefeito, a assistência deve continuar nos próximos dias, enquanto o município tenta reduzir os danos imediatos e avançar em soluções estruturais para áreas como a Baixada, frequentemente impactadas por chuvas intensas.

Já o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, indicou que o cenário climático pode mudar nas próximas semanas, com tendência de redução das chuvas.

“A partir de agora, na segunda quinzena do mês de abril, nós entramos no fenômeno El Niño. Aí sim nós vamos ter uma diminuição na quantidade de chuva, nos dias de chuva e aí vai minimizar toda essa situação”, afirmou.