Conselho Tutelar notificou escola das filhas de Virginia por excesso de faltas

⏱️ 2 mins leitura

O que era apenas “drama familiar” nos Stories virou caso de justiça. O Conselho Tutelar da Região Leste de Goiânia notificou oficialmente, nesta terça-feira (07/04), a escola onde estudam Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe. O órgão quer explicações detalhadas sobre as constantes ausências das menores em sala de aula.

A Origem da Denúncia

Tudo começou quando Zé Felipe desabafou nas redes sociais sobre a saudade dos filhos e criticou o excesso de viagens:

“Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar, estudar, rotina”, declarou o cantor no início do mês.

As falas geraram denúncias anônimas ao Conselho, que agora exige que a escola apresente, em até sete dias, um relatório de assiduidade e as justificativas pedagógicas para as faltas.

O Que Diz a Lei (ECA)

A investigação baseia-se no dever legal das instituições de ensino em monitorar a frequência. Segundo o ECA, o direito à educação é prioridade absoluta, e viagens constantes que prejudiquem o calendário escolar podem ser interpretadas como negligência.

Com informações do Metrópoles.

Próximo Passo: Se o excesso de faltas for confirmado sem amparo legal, Virginia Fonseca será intimada a comparecer presencialmente à sede do órgão para prestar esclarecimentos sobre a rotina das filhas.

Provocação nas Redes

Enquanto o processo corre, o clima parece tenso. Virginia chegou a postar nas redes sociais que as crianças ganharam tênis novos para ir à escola, o que foi lido por muitos seguidores como uma resposta irônica às críticas de Zé Felipe e à repercussão sobre a educação das meninas.

Em 2026, com o aumento da fiscalização sobre a exposição e rotina de “filhos de influenciadores”, o caso serve de alerta para criadores de conteúdo sobre os limites entre o estilo de vida nômade e as obrigações educacionais.