Escola realiza Semana da Convivência com foco no combate ao bullying em Sena

Com o objetivo de fortalecer vínculos e promover um ambiente mais seguro e acolhedor, a escola Instituto Santa Juliana realizou, entre os dias 6 e 10 de abril, a Semana Nacional da Convivência Escolar em Sena Madureira. A iniciativa reuniu alunos, professores e comunidade em uma programação voltada à prevenção da violência e ao enfrentamento do bullying e do cyberbullying.

Alinhado ao programa “Escola que Protege”, o projeto buscou incentivar práticas de respeito, diálogo e participação dentro do ambiente escolar, utilizando materiais pedagógicos voltados à construção de uma cultura de paz.

Durante a semana, diversas atividades foram desenvolvidas com foco em objetivos essenciais, como o combate à violência em suas diferentes formas, incluindo a discriminação e o bullying no ambiente físico e virtual. A proposta também destacou a importância da convivência democrática, estimulando a escuta ativa, o respeito às opiniões e o protagonismo dos estudantes.

Outro ponto central foi o incentivo à cultura de paz, promovendo a valorização das diferenças e o fortalecimento da colaboração entre os alunos. A ação também envolveu a participação de professores, familiares e toda a comunidade escolar, reforçando que a construção de um ambiente saudável depende do engajamento coletivo.

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A gestão da escola esteve à frente da iniciativa, sob a coordenação do gestor Chardes Bispo, com o apoio da coordenadora de ensino Vasty e das coordenadoras pedagógicas Maurineide e Regiane Estevam, que acompanharam de perto o desenvolvimento das atividades.

A Semana da Convivência Escolar reforça o compromisso do Instituto Santa Juliana com a formação integral dos estudantes, promovendo não apenas o aprendizado acadêmico, mas também valores essenciais para a construção de uma sociedade mais justa, respeitosa e solidária.