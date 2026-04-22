Cerimônia no Centro Cultural do Ministério da Saúde reuniu familiares, autoridades e profissionais para lembrar as mais de 700 mil vidas perdidas

No último dia 7 de abril, data em que se celebra o Dia Mundial da Saúde, o governo federal realizou uma cerimônia emocionante para inaugurar o Memorial da Pandemia. Localizado no Centro Cultural do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, o espaço foi criado para prestar tributo às mais de 700 mil vidas perdidas para a Covid-19 no Brasil e reforçar a importância da ciência no enfrentamento a crises sanitárias.

O evento reuniu autoridades, profissionais de saúde e, principalmente, familiares das vítimas, em um momento de reflexão sobre os desafios enfrentados pelo país. A iniciativa, porém, propõe ir além da homenagem solene, atuando como um centro educativo.

Arte e Conscientização

O memorial abriga uma instalação digital que preserva os nomes das vítimas da doença e uma escultura assinada por Darlan Rosa, artista amplamente reconhecido por ter dado vida ao Zé Gotinha. Outro ponto central da iniciativa é um parquinho temático voltado ao público infantil, desenhado estrategicamente para incentivar a cultura da vacinação e a prevenção de doenças desde a infância.

Avanços na assistência e reconhecimento à imprensa

Durante a inauguração, o Ministério da Saúde lançou o Guia Nacional de Manejo das Condições pós-pandemia, um documento com orientações fundamentais para o tratamento de sequelas deixadas pelo vírus, representando um avanço significativo na assistência médica atual.

A cerimônia também reservou um momento para reconhecer o papel da imprensa. Jornalistas e veículos de comunicação foram homenageados pela atuação estratégica no combate à desinformação e pela divulgação de dados científicos essenciais durante o período mais crítico da crise sanitária.

O memorial funcionará até janeiro de 2027. Além da sede no Rio de Janeiro, o governo planeja o Memorial Digital da Pandemia, um projeto itinerante que deve percorrer Brasília e outras capitais, levando a memória e a conscientização para diferentes regiões do Brasil.