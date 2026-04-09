09/04/2026
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Estado renova contrato de R$ 60 mil para manutenção de canil da Polícia Civil

Serviço inclui alimentação, limpeza e cuidados com cães

Por Redação ContilNet 09/04/2026
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Estado renova contrato de R$ 60 mil para manutenção de canil da Polícia Civil
Foto: Assessoria/PCAC
⏱️ 1 min leitura

O governo do Acre prorrogou o contrato para manutenção do canil da Polícia Civil do Acre (PCAC), com valor total de R$ 60.061,20, conforme publicação no Diário Oficial do Acre (DOE) desta quinta-feira (9).

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O serviço contempla a alimentação, higienização e cuidados com dois cães utilizados em operações policiais, especialmente no apoio à detecção de entorpecentes e outros materiais ilícitos.

De acordo com o extrato, o contrato inclui fornecimento de ração, vacinas, vermífugos e produtos antiparasitários, além da limpeza diária das instalações, que deve ocorrer duas vezes ao dia, inclusive em fins de semana e feriados.

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Ainda segundo o documento, o serviço também abrange mão de obra para manutenção do espaço, com uso de produtos específicos para garantir a desinfecção adequada do ambiente onde os animais são mantidos.

A prorrogação tem validade de mais 12 meses e segue as regras previstas na legislação de contratos públicos.

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