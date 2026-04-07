Estudante tem moto furtada em frente à própria casa durante a noite

O estudante de farmácia Carlos teve a motocicleta furtada na noite desta terça-feira (7), após deixá-la estacionada em frente à própria residência, localizada no Ramal Bom Jesus, no bairro Bom Jesus, região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo informações repassadas pela vítima, ele havia acabado de buscar a moto em um lava-jato e, ao chegar em casa, deixou o veículo na frente do imóvel enquanto entrava para trocar de roupa antes de seguir para a faculdade, onde cursa farmácia. Ao retornar, percebeu que a motocicleta havia sido levada.
Imagens do circuito de segurança da residência flagraram a ação criminosa. Nas gravações, é possível ver dois homens chegando em outra motocicleta. O passageiro desce, utiliza uma espécie de “chave mestra” para forçar a ignição e, em poucos instantes, consegue ligar e fugir com o veículo.
A vítima pede que qualquer informação sobre a motocicleta — uma Titan de cor vermelha, placa NXT-8725 — seja repassada pelos números (68) 99984-1504 ou (68) 9921-7592. Denúncias também podem ser feitas pelo 190 da Polícia Militar.
Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla), e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.