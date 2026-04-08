Estudantes do Juruá afetados por enchentes terão direito auxílio emergencial

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⏱️ 1 min leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou nesta quarta-feira, 08, a concessão de auxílio emergencial para estudantes do campus de Cruzeiro do Sul que foram afetados pelas enchentes recentes na região do Vale do Juruá.

A medida foi realizada como maneira de reduzir os impactos causados pela cheia do rio Juruá aos estudantes do câmpus

De acordo com a Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil, o auxílio será pago em parcela única no valor de R$ 600, com previsão de liberação até o mês de maio.

Benefício

Para solicitar o benefício, os estudantes devem procurar o Núcleo de Assistência ao Estudante (Naes) do campus e apresentar documentos que comprovem sua condição de vulnerabilidade.

Entre os requisitos está a entrega de declaração emitida pela Defesa Civil do município, atestando os impactos da enchente sobre o estudante.