Um vídeo que circula nas redes sociais tem divertido internautas ao mostrar a reação espontânea de uma criança ao descobrir o significado do feriado de Tiradentes. Na gravação, o menino observa um calendário e, ao ler o nome da data comemorativa, interpreta de forma literal e inusitada.

Confuso, ele acredita que o feriado está relacionado à retirada de dentes e reage com preocupação. “Eu não vou tirar o meu dente”, afirma, visivelmente incomodado com a ideia. A mãe, então, tenta explicar de forma descontraída, destacando que a palavra está no plural, “Tiradentes”, com “S”, o que, segundo ela, indicaria mais de um dente.

Mesmo após a explicação, o garoto continua questionando a situação e rebate com bom humor: “Por que ainda tem escola que tira o dente das pessoas? Eu não tiro não, cada coisa, viu”.

A cena chamou atenção pela inocência e criatividade da criança, gerando comentários e compartilhamentos nas redes sociais, onde usuários destacaram a forma divertida como ela interpretou o nome do feriado nacional.