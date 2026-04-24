24/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Evoney faz show gratuito em Acrelândia neste fim de semana

Show nacional acontece no dia 27 de abril, no calçadão, com programação musical gratuita

Por Dry Alves, ContilNet 24/04/2026 às 21:30
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Evoney faz show gratuito em Acrelândia neste fim de semana
Evoney faz show gratuito em Acrelândia neste fim de semana/Foto: Reprodução

O cantor Evoney Fernandes é uma das atrações confirmadas nas comemorações pelos 34 anos de Acrelândia, no interior do Acre. O artista sobe ao palco no próximo dia 27 de abril, a partir das 21h, no calçadão do município, com entrada gratuita.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O show faz parte da programação oficial organizada pela prefeitura e integra uma série de apresentações musicais que prometem movimentar a cidade durante os dias de festa.

LEIA TAMBÉM:

Conversão proibida vira rotina de risco em cruzamento de Rio Branco

Suspeito é flagrado ao tentar furtar LEDs no Parque de Exposições

Pai acompanha cortejo de filho pedalando ao lado de carro funerário

Além de Evoney Fernandes, a noite contará com outras atrações, como o DJ Richard Bader, a dupla sertaneja Dedy & Juliano e a banda Pegada Sem Vergonha.

A programação de aniversário segue também no dia 28 de abril, com apresentações de bandas e artistas regionais, incluindo Pegada do Piseiro, Thalles & Thiago, Cleber Guidini e DJ Lauro Felix.

Segundo a organização, serão três noites de eventos com música, entretenimento e celebração aberta ao público.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.