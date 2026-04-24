Evoney faz show gratuito em Acrelândia neste fim de semana

Show nacional acontece no dia 27 de abril, no calçadão, com programação musical gratuita

O cantor Evoney Fernandes é uma das atrações confirmadas nas comemorações pelos 34 anos de Acrelândia, no interior do Acre. O artista sobe ao palco no próximo dia 27 de abril, a partir das 21h, no calçadão do município, com entrada gratuita.

O show faz parte da programação oficial organizada pela prefeitura e integra uma série de apresentações musicais que prometem movimentar a cidade durante os dias de festa.

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Além de Evoney Fernandes, a noite contará com outras atrações, como o DJ Richard Bader, a dupla sertaneja Dedy & Juliano e a banda Pegada Sem Vergonha.

A programação de aniversário segue também no dia 28 de abril, com apresentações de bandas e artistas regionais, incluindo Pegada do Piseiro, Thalles & Thiago, Cleber Guidini e DJ Lauro Felix.

Segundo a organização, serão três noites de eventos com música, entretenimento e celebração aberta ao público.